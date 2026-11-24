La propuesta busca que el Ficer trascienda su sede central en Paraná y se encuentre con los diversos públicos de Entre Ríos.

Chajarí

En Chajarí se proyectará en el Cinema Concept que funciona en el Cine Gran Libertad, ubicado en 3 de Febrero 3060:

-Martes 24 de noviembre a las 16, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).

-Jueves 26 de noviembre a las 16, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

-Viernes 27 de noviembre a las 16, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

San José de Feliciano

En San José de Feliciano se proyectará en Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario en calle Sarmiento N°1:

-Martes 24 de noviembre a las 19, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). Y a las 20.30, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

-Viernes 27 de noviembre a las 14, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

-Cinco sospechosos, de Rocío Carolina Verón (14 min, Feliciano) Muestra de Cortometrajes Entrerrianos.

-La llamada, de Osvaldo Valentín Berón (11 min, 2025, Argentina, Feliciano) Competencia Oficial de Cortometrajes Entrerrianos.

Concordia

En Concordia se proyectará en el Cine Círculo, ubicado en calle Andrade 36:

-Miércoles 25 de noviembre a las 18, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania). A las 20, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido). A las 22, Denominación de Origen, de Tomás Alzamora Muñoz (86 min, 2024, Chile).

-Miércoles 25 de noviembre en Casa del Bicentenario (Moulins 1779, dentro del predio del Polideportivo Víctor Oppel) a las 10.30, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania).

Gualeguaychú

En Gualeguaychú se proyectará en Sinergia Espacio Incaa que se encuentra en calle Alem 367:

-Viernes 27 de noviembre a las 21, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido).

María Grande

Se proyectará en el Salón de Convenciones ubicado en calle Urquiza 860:

-Martes 24 de noviembre a las 18, Los vencedores, de Pablo Aparo (96 min, 2026, Argentina / Reino Unido)

-Miércoles 25 de noviembre a las 18, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)

Rosario del Tala

Centro Comunitario Gilda Vargas que se encuentra en la intersección de Río Negro y Almirante Brown (Barrio Los Bretes)

-Viernes 27 de noviembre a las 16.30, Una canción para mi tierra, de Mauricio Albornoz Iniesta (96 min, 2024, Argentina / Colombia / Alemania)

El Ficer se realizará del 24 al 29 de noviembre con Paraná como sede central. Habrá funciones gratuitas en nueve espacios y salas de la ciudad. Es organizado por el Gobierno provincial, la Secretaría de Cultura Provincial, a través del Instituto Autárquico Audiovisual de Entre Ríos (Iaaer), en conjunto con la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) y el Senado de Entre Ríos.