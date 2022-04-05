El grupo de prevención de abuso sexual en la infancia y adolescencia, Rompiendo el Silencio, acompañó esta mañana a las víctimas que acusaron a Funes.

Junto a Enredada Feminista también realizaron una manifestación frente a los Tribunales. Allí pidieron que se garantice el cumplimiento de derechos de las víctimas.



Los Tribunales de la Justicia juzgarán durante tres días a Enrique Antonio Funes, de 73 años, por los delitos de "abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” al menos contra cuatro víctimas, entre ellas, su propia nieta.

Las causas fueron denunciadas ante la fiscal Martina Cedrés, por hechos ocurridos entre 1982, 1983 y 1987.

“Antonio Enrique Funes es mi abuelo biológico y es al único que acuso; mi papá biológico se llama José y él nos maltrataba mucho, tanto a mi hermano como a mí. José nos maltrataba junto a su mujer. Ellos nos dejaron a la deriva… la culpa del abuso la tiene Enrique, pero José nos dejó abandonados cuando murió mi mamá a finales del 2007”, dijo Fernanda.