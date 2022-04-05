AHORA: FRENTE A TRIBUNALES
Comienza el juicio contra Enrique Antonio Funes, imputado por abuso sexual a menores
Las jornadas del proceso serán el 5, 6 y 7 de abril a través del juicio por jurados. El hombre de 73 años enfrenta cargos por corrupción de menores, Su nieta, Fernanda, fue la primera en animarse a hablar.
El grupo de prevención de abuso sexual en la infancia y adolescencia, Rompiendo el Silencio, acompañó esta mañana a las víctimas que acusaron a Funes.
Junto a Enredada Feminista también realizaron una manifestación frente a los Tribunales. Allí pidieron que se garantice el cumplimiento de derechos de las víctimas.
Los Tribunales de la Justicia juzgarán durante tres días a Enrique Antonio Funes, de 73 años, por los delitos de "abusos sexuales con acceso carnal y corrupción de menores” al menos contra cuatro víctimas, entre ellas, su propia nieta.
Las causas fueron denunciadas ante la fiscal Martina Cedrés, por hechos ocurridos entre 1982, 1983 y 1987.
“Antonio Enrique Funes es mi abuelo biológico y es al único que acuso; mi papá biológico se llama José y él nos maltrataba mucho, tanto a mi hermano como a mí. José nos maltrataba junto a su mujer. Ellos nos dejaron a la deriva… la culpa del abuso la tiene Enrique, pero José nos dejó abandonados cuando murió mi mamá a finales del 2007”, dijo Fernanda.