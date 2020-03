Comienza el juicio contra la amiga de Nahir Galarza: ¿dejó que su ex mate a su hija?

El proceso judicial será a partir de las 9, en el salón 2 de los Tribunales de Paraná (Laprida 251). El debate continuará los días 10 (martes), 11 (miércoles), 12 (jueves) y 13 de marzo (viernes) en el mismo horario y lugar, en tanto que la audiencia de alegatos se realizará el martes 17 de marzo, a las 9, en el Salón 1.

El 7 de febrero de ese año, su ahora expareja, Miguel Ángel Cristo, terminó con la vida de su hija de 2 años torturándola hasta la muerte. El hombre está imputado por un delito que conlleva la pena de prisión perpetua: el de homicidio calificado por el vínculo, el ensañamiento y la alevosía. Sin embargo, a Lescano no se la acusa de haber participado en el homicidio sino de no haberlo impedido. Y como ese delito que no impidió conlleva la pena de prisión perpetua ella también podría ser sometida a esa condena.

Nahir en la cárcel 2.jpg

La “hermana del alma” de Nahir Galarza

Además por el atroz crimen de Nahiara, Yanina Lescano volvió a tener un episodio fama momentánea cuando en septiembre del año pasado apareció posando en unas fotos junto a Nahir Galarza, condenada a condena perpetua por haber asesinado a su novio Fernando Pastorizzo.

Mientras estaban encarceladas en el Penal de Mujeres de Paraná, Nahir Galarza y Yanina Lescano se fotografiaron y subieron las imágenes a las redes sociales. La situación generó fuertes críticas en la sociedad.

"Conocen nuestra condena (social) pero no nuestra historia", decía una de las fotos que posteó la joven oriunda de Gualeguaychú, y en la que se mostraba junto a la imputada por la muerte de su hijastra.

Nahir en la cárcel.jpg

Consultada sobre los motivos por lo que decidieron fotografiarse, Yanina Lescano apuntó: "Es fácil hablar y decir cosas sobre como vestimos o como tenemos el pelo, en vez de pensar lo que realmente nos pasó".

En la oportunidad, la mujer imputada por la muerte de su hijastra, aseguró que sus abogados defensores estaban en desacuerdo con los posteos que hicieron en las redes sociales. "Ellos no estaban al tanto", acotó al respecto.

En diciembre de 2019, Yanina Lescano recibió la prisión domiciliaria, por lo que desde ese día espera en su casa el juicio por el homicidio de su hijastra de dos años.