Las denunciantes son dos, y el denunciado es uno: el periodista y bloquero de Paraná Lucas Carrasco será el enjuiciado por violación.

Lo acusan de haber sido sometido sexualmente a dos mujeres hace algunos años, cuando vivía en Capital Federal. En el requerimiento de elevación a juicio, se le imputan dos abusos sexuales con acceso carnal. Las situaciones que describieron las jóvenes son agraviantes al extremo, no sólo porque fueron sometidas sexualmente, vejadas, sino porque todo se dio en un contexto de consumo de drogas y alcohol.

Carrasco fue un referente del kirchnerismo en distintos medios de comunicación, pero luego fue opositor y crítico de ese espacio y finalmente se transformó en un anarquista a tiempo completo, sin aliados políticos en ninguno de los dos lados de la grieta. Hoy enfrenta gravísimas acusaciones en su contra pero las niega y se burla de ellas en sus redes sociales.

Las redes sociales fueron un lugar clave en donde muchas mujeres denunciaron al periodista y lo señalaron como violento y abusivo. En Facebook existe un perfil que se llama Yo denuncio a Lucas Carrasco lleno de acusaciones, pero las denuncias que llegaron a la justicia son sólo dos: la de Sofía y la de Lucía, quienes lo denunciaron penalmente por violación.

El primer caso relatado ante autoridad judicial ocurrió el 21 de febrero de 2013. La joven se encontró con Carrasco en un bar y luego fueron a su departamento. Allí la ultrajó una y otra vez. La chica salió de ese departamento cuando llegó la hermana de Carrasco. A su denuncia la refrendaron dos amigos, además de las pericias psicológicas y psiquiátricas.

La segunda situación denunciada fue dos años después, en febrero de 2015. Otra joven contó que fue al departamento en el que habitaba Carrasco en Capital Federal. Adentro de su dormitorio la obligó a realizar determinadas prácticas sin su consentimiento. Ella se lo sacó de encima haciéndolo enojar con un comentario.

El informe del Cuerpo Médico Forense indicó que las dos jóvenes habían padecido vivencias psicotraumáticas, que no se habían detectado elementos para presumir fabulación y que sus relatos tenían verosimilitud.

Este martes, una entrevista de la periodista Gisele Sousa Dias de Infobae a Sofía recontruyó en detalle, la mañana en que Carrasco la violó. Sofía tenía 21 años y militaba en La Cámpora. En ese entonces el periodista era también un referente político dentro del movimiento y tenía poder no sólo en el ámbito de la militancia sino también a nivel mediático. Recordemos que Carrasco fue panelista de 678 y también del programa Duro de Domar, en el cual dejó de participar porque fue borracho a trabajar e hizo papelones el aire.

Según relató la víctima, el contacto comenzó vía redes sociales y al comienzo todo fue consentido. Se encontraron en un bar y después fueron al departamento de Carrasco. "Estuvo todo bien hasta que, en un momento, quedé boca abajo pegada al colchón, y es el momento en que aprovechó para penetrarme analmente sin mi consentimiento. Me empecé a mover como pude, a oponer resistencia, y es ahí cuando me agarró de la nuca, para que siguiera pegada al colchón. Yo le gritaba, le pedía que por favor que parara, lloraba. Era dolor, ardor, era pensar 'que se termine', 'que pase', 'que pase rápido', pero no pasaba. Hasta que en algún momento, a los cinco o 10 minutos, se sale de encima mío, saca todo su peso y toda la fuerza que había puesto, me paro temblorosa y le digo: '¿Hasta cuándo ibas a seguir? Te dije que no quería', mientras me caían las lágrimas. Y él me contestó: 'Hasta que te acostumbres'", contó Sofía en la entrevista.

La primera audiencia será a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal 9, compuesto por los jueces Ramón Fernando Ramírez, Ana Dieta de Herreroy Ana Laura Vega.

Carrasco, que actualmente vive en Paraná, donde edita el blog Noticias Entre Ríos, deberá regresar a Buenos Aires y prestar declaración ante estas dos denuncias.