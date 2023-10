Mónica Farabello

Octubre no es un mes cualquiera para las mujeres. El Octubre Rosa busca difundir por todos los medios la importancia de realizarse los chequeos anuales.

Ahora ElDía conversó con Catalina Almada de Lalcec Gualeguaychú, quien contó que el trabajo que realizan es de prevención y concientización de lo que es el cáncer. “Nosotras hacemos prevención ofreciendo estudios gratuitos de mamografías y durante todo el año estamos presentes junto a nuestros profesionales concientizando y haciendo difusión de la importancia de hacer las consultas, las mamografías, de contactar con un ginecólogo, el estar atentas, el palparse las mamas. Actualmente vamos a brindar mamografías a mujeres de 40 años a 70 años de edad”, explicó Catalina.

Esta campaña del lazo rosa se extiende a nivel mundial. Se trata de una movida masiva, y extensiva a todos y a todas. “Todo el mundo ha tomado conciencia, pero seguimos trabajando sobre lo que es concientizar a la gente con la prevención porque este cáncer está avanzando mucho en estadísticas”, expresaron desde Lalcec Gualeguaychú.

Las mamografías que ofrecerán durante este mes son destinadas a pacientes de 40 años hasta 70, que no tengan cobertura social, o que el coseguro sea tan elevado que no puedan cubrirlo.

“Todos somos conscientes de qué obra social es la que funciona bien o la que funciona regular. Por ahí flexibilizamos un poquito ese tema para que todas puedan acceder al estudio gratuito de mamografía. Lo importante es que se controlen, que tomen conciencia, que tengan en cuenta lo importante que es esto”, indicó Catalina.

Respecto de las estadísticas locales, Lalcec no lleva registros numéricos porque cuando las pacientes son diagnosticadas, inmediatamente son derivadas al Hospital. “Nosotros lo que hacemos es orientarlas y encaminarlas hasta que estén atendidas. Después, una vez ya que ya tienen su atención, Lalcec no continúa con ese tema. Sí estamos atentos y acompañamos, pero ya no podemos hacer mucho con respecto al tratamiento”, explicaron.

“Queremos recordar que estamos haciendo todo el año las mamografía. La prevención se está haciendo igualmente todo el año. Solamente que en el mes de octubre le damos más fuerzas a esta campaña. Y este año el Centro de Defensa Comercial nos ha solicitado que estemos con ellos en un evento, por lo que vamos a hacer el día 19 de octubre ‘el día de la prevención del cáncer’. Vamos a hacer un encuentro en el centro con distintos entretenimientos y algunas bandas en vivo”, adelantaron a Ahora ElDía.

El equipo de Lalcec

El espacio cuenta con cuatro ginecólogos que están permanentemente trabajando. También cuentan con los servicios de un nutricionista, una psicóloga y una dermatóloga.

Además, brindan el servicio de ecografías una vez a la semana, y de mamografía que es continuo.

Los turnos se solicitan se manera presencial o telefónicamente de lunes a viernes, de 8.30 a 12.00 al 433166 o en 25 de Mayo 1560.

El cáncer de mama en cifras

Diariamente, en Argentina se detectan 60 nuevos casos de cáncer de mama, de acuerdo a las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud nacional. Esto quiere decir que hay más de 22 mil casos por año, posicionándolo como el tumor con mayor prevalencia en el país. Además, esta problemática provoca casi 6 mil muertes. Detrás de estas cifras, existe una tendencia contrapuesta: mientras la mortalidad disminuye tras un diagnóstico precoz, la incidencia crece, en especial en mujeres jóvenes.

La Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la OMS tiene como objetivo reducir la mortalidad mundial por cáncer en un 2,5% por año, evitando así 2,5 millones de muertes prematuras por cáncer de mama entre 2020 y 2040 en mujeres menores de 70 años.