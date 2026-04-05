Tras la disputa de la Copa Gualeguaychú 2026, que quedó en manos de Juventud Unida, se pondrá en marcha en la jornada de hoy el Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” y también el Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”.

En la máxima categoría, Central Larroque, campeón del último Torneo Clausura, recibirá en su cancha a Central Entrerriano, flamante subcampeón de la Copa Gualeguaychú. Por su parte, Juventud Unida, ganador del mencionado certamen, enfrentará en su estadio de “La Vía” a Defensores del Oeste, que regresa a la Primera A tras una temporada en el Ascenso.

En otro de los encuentros destacados, Juventud Urdinarrain -vigente campeón de la Copa Entre Ríos- visitará a La Vencedora en un partido que se disputará en el Estadio Municipal. Además, Sarmiento será local ante Pueblo Nuevo, Unión del Suburbio recibirá al debutante absoluto en la categoría, Camioneros, y en Urdinarrain, Deportivo se medirá con Independiente.

Por su parte, el Torneo Apertura de Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna” contará por primera vez con diez equipos, tras la incorporación de Atlético Sur. De esta manera, se disputarán cinco encuentros por fecha y no habrá equipos libres.

La programación de la jornada inaugural será la siguiente: Sporting vs. Black River, Deportivo Gurises vs. Atlético Sur, Sud América vs. Juvenil del Norte, Isleños Independientes vs. Sportivo Larroque y Cerro Porteño vs. Defensores del Sur. En todos los casos, los partidos se jugarán en cancha de los equipos mencionados en primer término.

-Programación-

Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa”

16hs. Deportivo Urdinarrain vs. Independiente

16hs. Sarmiento vs Pueblo Nuevo.

16hs. Central Larroque vs Central Entrerriano.

16hs. Unión del Suburbio vs Camioneros.

16hs. La Vencedora vs Juventud Urdinarrain (E. Municipal).

16.15hs. Juventud Unida vs. Defensores del Oeste

-Dos horas antes comenzarán los encuentros de la categoría Sub 23

Torneo Apertura Primera B “Luis ‘Cuya’ Gauna”

16hs. Sporting vs Black River.

16hs. Deportivo Gurises vs Atlético Sur

16hs. Sud América vs Juvenil del Norte.

16hs. Isleños Independientes vs Sportivo Larroque

19.15hs. Cerro Porteño vs Defensores del Sur.

-Dos horas antes comenzarán los encuentros de la categoría Sub 23