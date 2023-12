La palabra solsticio deriva del latín solstitium, que se traduce como "el sol se detiene" y describe el aparente movimiento del sol hacia el norte o el sur que se detiene antes de cambiar de dirección, define Dictionary.com. En el caso del solsticio de verano, lo que marca el inicio oficial del verano astronómico y el día más largo del año, ocurre cuando uno de los polos de la Tierra está inclinado hacia el Sol en su ángulo más extremo. Debido a la inclinación de la Tierra, esto ocurre dos veces al año: en el hemisferio norte el solsticio de verano cae en junio y en el hemisferio sur cae en diciembre, precisamente el día 22 en este 2023.



“Tenemos que agradecer a la inclinación de la Tierra por las estaciones, sin ella ambos hemisferios recibirían la misma luz durante todo el año. Cuando el hemisferio norte o sur está más inclinado hacia el Sol, experimenta el solsticio de verano; cuando está más inclinado hacia el lado contrario, experimenta el solsticio de invierno”, explica Space sobre el motivo por el que tenemos estaciones.





Vistas satelitales de la Tierra en los solsticios y equinoccios. Imagen del Observatorio de la Tierra de la NASA.



¿Qué implica el solsticio de diciembre?



En el solsticio de diciembre, la Tierra se coloca de manera que el Sol permanece debajo del horizonte del Polo Norte. Mientras tanto, todos los lugares al sur del ecuador tienen días con una duración superior a 12 horas. Después del solsticio de diciembre, los días del norte se alargarán y las noches se acortarán. Al revés de lo que sucede en el sur.



“Si bien el sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, aparece más alto o más bajo en el cielo durante todo el año, según la estación. Alrededor de los solsticios, el Sol alcanza su punto aparente más alto y más bajo en el cielo. Estos corresponden a pleno verano y pleno invierno respectivamente, que son los puntos de inflexión en el viaje del Sol. Una vez que el Sol alcanza su cenit en el solsticio de verano, comenzará su recorrido hacia el horizonte, culminando en el solsticio de invierno en su punto más bajo. En las semanas previas a estos puntos de inflexión del solsticio, el Sol parece moverse muy poco, lo que le valió el nombre de ‘Sol parado’”, precisa Space.



¿Qué causa las estaciones?



Dado que la Tierra no orbita en posición vertical, sino que está inclinada sobre su eje, a lo largo del año esto hace que los hemisferios norte y sur de la Tierra intercambien lugares para recibir la luz y el calor del Sol de manera más directa. Por lo tanto, es esta la razón del invierno y el verano, no nuestra distancia al Sol. El hemisferio norte se está acercando al invierno por lo que se inclina más lejos de la estrella en esta época. Lo contrario nos sucede a quienes vivimos en el hemisferio sur.



¿Por qué el atardecer más temprano no se da en el día más corto?



El solsticio de diciembre marca el día más corto del año en el hemisferio norte y el día más largo en el hemisferio sur. Pero la puesta de sol más temprana (al norte del ecuador) y la salida del sol más temprana (al sur del ecuador) ocurre antes del solsticio de diciembre. Esto se debe a lo que se llama verdadero mediodía solar, que es el momento del día en el que el sol alcanza su punto más alto en su recorrido por el cielo de un sitio. “Esta discrepancia entre la hora del reloj y la hora del sol es la que hace que la puesta de sol más temprana del hemisferio norte y la salida del sol más temprana del hemisferio sur precedan al solsticio de diciembre”, explica EarthSky.



Otro factor que también contribuye a esta diferencia entre el mediodía del reloj y el del Sol es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica (oblonga), no es un círculo perfecto. Y cuanto más cerca estamos del Sol, más rápido nos movemos en nuestra órbita





(Fuente: RED/ACCIÓN)