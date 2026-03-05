Con el arribo de las primeras dosis de vacuna antigripal a Entre Ríos, el Ministerio de Salud provincial puso en marcha la logística para iniciar la Campaña Antigripal 2026. En Gualeguaychú, la Subsecretaría de Salud coordina la distribución y aplicación de las vacunas en los centros de salud municipales, en línea con la estrategia nacional acordada por el Consejo Federal de Salud.

La campaña comenzará el miércoles 11 de marzo, con una primera etapa destinada a personal de salud, personas gestantes, puérperas y niños de 6 a 24 meses. Asimismo, se aplicará la vacuna adyuvantada a mayores de 65 años institucionalizados en establecimientos de larga estadía, garantizando la protección de quienes integran los grupos de mayor riesgo.

El Ministerio de Salud de la Nación anticipó este año la compra y distribución de las dosis, en respuesta a la circulación de una nueva variante de influenza y al inicio cada vez más temprano de la temporada de virus respiratorios. De esta manera, se busca asegurar una cobertura oportuna y reducir el impacto que la variante H3N2 y su nuevo subclado K, caracterizado por una mayor contagiosidad, puedan generar en el sistema sanitario.

En Entre Ríos, el operativo logístico contempla la llegada de las vacunas a 400 vacunatorios públicos distribuidos en toda la provincia. En Gualeguaychú, los equipos de salud ya se preparan para recibir a los vecinos en los distintos CAPS, CIC y Nodos más cercanos, donde se aplicarán las dosis de manera gratuita. Se recomienda concurrir con el carnet de vacunación.

En las semanas siguientes, la campaña se ampliará a personas de 24 meses a 64 años con factores de riesgo (con constancia médica que acredite la patología preexistente) y a todos los mayores de 65 años, garantizando una cobertura progresiva y escalonada que prioriza a los grupos más vulnerables frente a la gripe.

Una vez finalizada la primera etapa, se pondrá en marcha la segunda fase de la Campaña Antigripal 2026, cuya fecha será informada oportunamente. En esta instancia, la vacunación estará destinada a niños de 25 a 35 meses con factores de riesgo, niños de 36 meses a 8 años con factores de riesgo, personas de 9 a 64 años con factores de riesgo y personas de 65 años o más.