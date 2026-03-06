A partir del 11 de marzo, el Hospital Centenario de Gualeguaychú se suma a la Campaña Nacional de Vacunación Antigripal, impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, con el objetivo de proteger a los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones por influenza.

En esta primera etapa, la vacunación estará destinada a:

- Personal de salud del ámbito público, privado y de las Fuerzas de Seguridad (solo personal de salud)

- Personas embarazadas, en cualquier etapa del embarazo

- Puérperas, hasta el egreso de la maternidad (máximo 10 días posteriores al parto)

- Niños y niñas de 6 a 24 meses de edad

- Personas que residen en instituciones de larga estadía (geriátricos) y hospitales monovalentes

Además, se llevará adelante la vacunación en modalidad domiciliaria para personas que se encuentran en hospitalización en domicilio, garantizando así el acceso a quienes no pueden trasladarse.

Desde el hospital recordaron que la vacuna antigripal es gratuita y forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, siendo una herramienta fundamental para prevenir complicaciones graves asociadas al virus de la influenza.

El vacunatorio del Hospital Centenario permanecerá abierto para la comunidad de 6:00 a 17:30 horas.

Las personas que formen parte de los grupos priorizados deberán concurrir con DNI y libreta de vacunación.