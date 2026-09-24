El Municipio realiza este jueves el riego de liga y la colocación del geotextil sobre la calzada de la calle Andrade, entre Rucci y Aguado, todo con el objetivo de poder realizar el viernes la pavimentación de la cuadra completa, que tras estos trabajos quedará nuevamente habilitada al tránsito vehicular.

Se trata de la etapa que cierra la recuperación integral del sector, encarada por la Secretaría de Desarrollo Territorial e Infraestructura con el retiro de todo el pavimento flexible existente.

Una vez levantado ese material, se repararon las losas dañadas, con hormigón en los sectores intervenidos; mientras que al mismo tiempo se renovaron algunas conexiones de agua y cloaca. Concluidas esas tareas, se selló la totalidad de las juntas y fisuras entre losas.

El riego de liga y el geotextil son el paso previo a la pavimentación: el primero favorece la adherencia de la nueva capa y el segundo actúa como interfaz sobre el conjunto sellado.

Esos arreglos se apoyaron en la verificación que el personal de la Dirección de Obras Sanitarias realizó sobre ambas redes, con el fin de resolver fallas subterráneas antes de reponer la superficie y evitar roturas posteriores.

El tramo integra el radio céntrico y se ubica al oeste de la cuadra de adoquines articulados entre Rocamora y Rucci, cuya reconstrucción se concretó el año pasado.