El Torneo Apertura de Primera A “Eduardo Barbosa” está a un paso de definirse. Juventud Unida, que tiene la chance concreta de consagrarse, completará esta antepenúltima fecha entre semana, ya que esta tarde hará su debut en el Torneo Regional Federal Amateur.

El Decano cuenta con siete puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, Juventud Urdinarrain, y de vencer el miércoles dará la vuelta olímpica, independientemente del resultado que consiga su escolta. Incluso, podría quedarse con el título esta tarde sin jugar, mientras dispute su encuentro por el Regional, si el Liebrero pierde su partido. Claro que el equipo de Urdinarrain será local del último de la tabla, que apenas suma cuatro puntos sobre 57 posibles.

La fecha se pondrá en marcha con tres partidos, que se jugarán desde las 12.15 (10 en Sub-23). En el estadio “José ‘Toto’ Gallop”, Sarmiento recibirá a Deportivo Urdinarrain, que aún mantiene chances matemáticas en la pelea por el campeonato, aunque muy remotas, ya que está a nueve puntos del líder con la misma cantidad en juego.

En los otros partidos que se disputarán al mediodía, Unión del Suburbio enfrentará en el estadio “Mario Urriste” a Central Entrerriano, en un duelo entre dos equipos de campaña irregular y ubicados en mitad de tabla. En el Estadio Municipal, en tanto, La Vencedora será local de Defensores del Oeste, en un mano a mano importante por la permanencia, aunque todavía quedan 13 partidos para la clasificación general.

La jornada se completará con dos encuentros desde las 15.15 (13 en Sub-23). Juventud Urdinarrain recibirá a Camioneros en el “Juan Jorge Stauber”, mientras que Central Larroque hará lo propio frente a Independiente en el “Raúl Impini”.

La fecha se cerrará el miércoles en el estadio de “La Vía”, donde Juventud Unida buscará ponerle el broche a su gran campaña frente a Pueblo Nuevo y dar el paso definitivo hacia el título.

Por otro lado, este domingo también se disputará la final del Torneo Apertura “Ricardo ‘Duro’ Insaurralde” del fútbol femenino, entre Independiente y La Vencedora, desde las 15 en el Estadio Municipal.