El Municipio pone en marcha este lunes la primera etapa de la obra sobre calle L. N. Alem, entre avenida Del Valle y Concordia. Los trabajadores de la Dirección de Obras Sanitarias iniciarán las tareas con la revisión y reparación de todas las conexiones de agua, un paso necesario antes de levantar el empedrado y comenzar la renovación completa del tramo.

Se trata de una de las calles más deterioradas de la ciudad, situada detrás del edificio de Aduana y con finalización en la sede de la Prefectura Naval Argentina, a pocos metros de la Costanera y el río Gualeguaychú. Al respecto, el intendente Mauricio Davico expresó su preocupación por el estado de la calzada: “Vergüenza me da que una calle en una zona tan turística, como es Alem entre Del Valle y Concordia, que está a una cuadra de la Costanera y del río Gualeguaychú, esté tan detonada y tan destruida”.

Una vez concluidas las tareas en la red de agua, se procederá a la reconstrucción. El proyecto contempla levantar el empedrado existente para colocar una base de hormigón, una medida técnica necesaria debido a que el terreno es bajo e inundable. Esta base rígida impedirá que el pavimento se mueva con el paso del tiempo.

El proceso incluirá el cerco perimetral, el replanteo y la nivelación. Posteriormente, se retirará la calzada de piedra de 15 centímetros de espesor y se extraerá el suelo inferior. En su lugar, se ejecutará una subrasante de broza cemento compactada de 20 centímetros y un contrapiso de 12 centímetros. La capa final será de pórfido mixto de 10x10x6 centímetros, dispuesto en un diseño de arcos con acabado artesanal.

El plan de obra también contempla rampas con hormigón y armadura, barandas metálicas para garantizar la accesibilidad y veredas forestadas con árboles autóctonos. Asimismo, se instalarán cordones escalonados para prevenir daños ante posibles crecidas y una cuneta de canto rodado para el escurrimiento del agua. La intervención se completará con un elevamiento en la calzada como reductor de velocidad y nuevas columnas de alumbrado.

Hasta la finalización de los trabajos, el tráfico vehicular permanecerá inhabilitado. Se solicita a los vecinos y turistas respetar el vallado y evitar circular por el sector intervenido.