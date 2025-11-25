Organizado por el Gobierno de Entre Ríos a través del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER), el FICER se desarrollará con entrada libre y gratuita tanto en la capital provincial como en distintas subsedes del territorio entrerriano. El encuentro ya se consolidó como un espacio de referencia para realizadores, productores, académicos, estudiantes y público en general, con el propósito de ampliar pantallas, fomentar la formación y fortalecer la identidad audiovisual regional.

La función inaugural estará a cargo de El mensaje, la película de Iván Fund recientemente galardonada con el Oso de Plata del Jurado en el Festival de Berlín 2025. El film está protagonizado por Mara Bestelli, Marcelo Subiotto, Anika Bootz y Betania Cappato.

El cierre tendrá como protagonista a Un cabo suelto, la nueva producción del director uruguayo Daniel Hendler, con actuaciones de Sergio Prina, Pilar Gamboa y Alberto Wolf. Ambos títulos aportarán dos miradas muy distintas dentro del panorama internacional contemporáneo.

Además, a lo largo de la provincia funcionarán diferentes sedes donde se proyectarán películas. En el caso de Gualeguaychú será en el Espacio Incaa que funciona en la Sala Sinergia Teatral ubicada en calle Alem 367. Este martes se proyectará a las 20.30 horas la comedia “El verano más largo del mundo”.

Programación y actividades



El festival contará con dos competencias oficiales —Largometrajes Nacionales y Cortometrajes Entrerrianos— además de secciones dedicadas al cine internacional y producciones regionales. A lo largo de la semana se realizarán mesas de debate, talleres para distintas edades, presentaciones de libros, charlas con invitados especiales y espectáculos de música en vivo.

Las actividades se desarrollarán en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), La Vieja Usina, la Sala Noble del IAAER, el Cine Círculo y el Cine Las Tipas.

La novedad 2025: FICER Forum



Una de las incorporaciones centrales de esta edición es el FICER Forum, un espacio orientado específicamente al desarrollo de proyectos audiovisuales. Está destinado a primeras y segundas películas en etapa de desarrollo en Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y Córdoba.

Más de 75 proyectos se inscribieron y 12 fueron seleccionados para participar de mesas de trabajo, rondas de negocios y sesiones de pitch, además de competir por premios monetarios y servicios profesionales. Otros 14 proyectos fueron invitados en carácter no competitivo.

El Forum se desarrollará durante los primeros tres días del festival.

Con una selección curada de películas nacionales e internacionales, el festival se afirma como uno de los eventos más relevantes del calendario audiovisual argentino.

Entre las producciones más esperadas figura Emboscada, dirigida por Mauro Bedendo y filmada en Paraná y Villa Urquiza. Protagonizada por Osvaldo Laport y Roly Serrano, la película narra la historia de un fotógrafo marcado por el estallido social de 2001, cuya vida vuelve a complicarse tras salir de prisión y quedar atrapado entre policías corruptos y un pasado que regresa sin aviso.

Fuente: APFDigital