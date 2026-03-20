Al igual que en años anteriores, la temporada se dividirá en dos grupos. La Zona 1, denominada “Jorge Risso”, estará integrada por los clubes que cuentan con al menos cuatro categorías y tendrá como novedad la incorporación de Huracán Gualeguaychú, que hará su debut en las inferiores locales.

En tanto, la Zona 2 llevará el nombre de “Alberto Ferreyra” y reunirá a las instituciones con tres divisionales, el mínimo exigido por la Liga para participar.

La primera fecha se disputará entre este sábado y el martes feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

=Toda la Programación=

Torneo Oficial “Jorge Risso”

Fecha 1.

Sábado 21 de marzo.

Cancha Sud América.

Sub 17 9hs Independiente – Central Entrerriano

2011 10.30hs Independiente – Central Entrerriano

2013 12hs Independiente – Central Entrerriano

2014 13.15hs Independiente – Central Entrerriano

2015 14.15hs Independiente – Central Entrerriano

Cancha Sarmiento.

Sub 17 9hs Sarmiento – Juventud Unida

2011 10.30hs Sarmiento – Juventud Unida

2012 12hs Sarmiento – Juventud Unida

2013 13.15hs Sarmiento – Juventud Unida

2014 14.30hs Sarmiento – Juventud Unida

2015 15.30hs Sarmiento – Juventud Unida

Cancha Juventud Urdinarrain.

Sub 17 10hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

2011 11.30hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

2014 13hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

2013 14hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

2015 15.15hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo

Cancha Defensores del Oeste.

Sub 17 09.30hs Defensores del Oeste – Huracán

2011 11hs Defensores del Oeste – Huracán

2014 12.30hs Defensores del Oeste – Huracán

2015 13.30hs Defensores del Oeste – huracán

Cancha Central Larroque.

Sub 17 10hs Central Larroque – Deportivo Gurises

2011 11hs Central Larroque – Deportivo Gurises

2012 13hs Central Larroque – Deportivo Gurises

2013 14hs Central Larroque – Deportivo Gurises

2014 15.30hs Central Larroque – Deportivo Gurises

2015 16.30hs Central Larroque – Deportivo Gurises

Martes 24 de marzo.

Cancha Deportivo Urdinarrain.

Sub 17 10hs Deportivo Urdinarrain – Sud América

2011 11.30hs Deportivo Urdinarrain – Sud América

2013 13hs Deportivo Urdinarrain – Sud América

2014 14.15hs Deportivo Urdinarrain – Sud América

2015 15.15hs Deportivo Urdinarrain – Sud América

Torneo Oficial “Alberto Ferreyra”

Fecha 1

Sábado 21 de marzo.

Cancha Isleños Independientes.

Sub 17 11hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque

2011 12.30hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque

2013 14hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque

Martes 24 de marzo.

Cancha Juvenil del Norte.

Sub 17 10.30hs Juvenil del Norte – Atlético Sur

2011 12hs Juvenil del Norte – Atlético Sur

2013 13.30hs Juvenil del Norte – Atlético Sur

Cancha Camioneros.

2011 11.30hs Camioneros – La Vencedora

2013 13hs Camioneros – La Vencedora

Cancha La Ribera.

Sub 17 10hs Gimnasia – Unión del Suburbio

2011 11.30hs Gimnasia – Unión del Suburbio

2013 13hs Gimnasia – Unión del Suburbio

2015 14.15hs Gimnasia – Unión del Suburbio

Cancha Cerro Porteño.

2011 11hs Cerro Porteño – Black River

2015 12.30hs Cerro Porteño – Black River

Cancha Polideportivo Ceibas.

Sub 17 11hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur

2011 12.30hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur

2013 14hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur

2015 15.15hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur