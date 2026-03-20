LA PELOTA VUELVE A RODAR
Comienza la temporada 2026 del fútbol infanto-juvenil
La Liga Departamental de Fútbol de Gualeguaychú pondrá en marcha este fin de semana largo el Torneo Oficial para los más chicos.
Al igual que en años anteriores, la temporada se dividirá en dos grupos. La Zona 1, denominada “Jorge Risso”, estará integrada por los clubes que cuentan con al menos cuatro categorías y tendrá como novedad la incorporación de Huracán Gualeguaychú, que hará su debut en las inferiores locales.
En tanto, la Zona 2 llevará el nombre de “Alberto Ferreyra” y reunirá a las instituciones con tres divisionales, el mínimo exigido por la Liga para participar.
La primera fecha se disputará entre este sábado y el martes feriado por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
=Toda la Programación=
Torneo Oficial “Jorge Risso”
Fecha 1.
Sábado 21 de marzo.
Cancha Sud América.
Sub 17 9hs Independiente – Central Entrerriano
2011 10.30hs Independiente – Central Entrerriano
2013 12hs Independiente – Central Entrerriano
2014 13.15hs Independiente – Central Entrerriano
2015 14.15hs Independiente – Central Entrerriano
Cancha Sarmiento.
Sub 17 9hs Sarmiento – Juventud Unida
2011 10.30hs Sarmiento – Juventud Unida
2012 12hs Sarmiento – Juventud Unida
2013 13.15hs Sarmiento – Juventud Unida
2014 14.30hs Sarmiento – Juventud Unida
2015 15.30hs Sarmiento – Juventud Unida
Cancha Juventud Urdinarrain.
Sub 17 10hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo
2011 11.30hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo
2014 13hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo
2013 14hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo
2015 15.15hs Juventud Urdinarrain – Pueblo Nuevo
Cancha Defensores del Oeste.
Sub 17 09.30hs Defensores del Oeste – Huracán
2011 11hs Defensores del Oeste – Huracán
2014 12.30hs Defensores del Oeste – Huracán
2015 13.30hs Defensores del Oeste – huracán
Cancha Central Larroque.
Sub 17 10hs Central Larroque – Deportivo Gurises
2011 11hs Central Larroque – Deportivo Gurises
2012 13hs Central Larroque – Deportivo Gurises
2013 14hs Central Larroque – Deportivo Gurises
2014 15.30hs Central Larroque – Deportivo Gurises
2015 16.30hs Central Larroque – Deportivo Gurises
Martes 24 de marzo.
Cancha Deportivo Urdinarrain.
Sub 17 10hs Deportivo Urdinarrain – Sud América
2011 11.30hs Deportivo Urdinarrain – Sud América
2013 13hs Deportivo Urdinarrain – Sud América
2014 14.15hs Deportivo Urdinarrain – Sud América
2015 15.15hs Deportivo Urdinarrain – Sud América
Torneo Oficial “Alberto Ferreyra”
Fecha 1
Sábado 21 de marzo.
Cancha Isleños Independientes.
Sub 17 11hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque
2011 12.30hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque
2013 14hs Isleños Independientes – Sportivo Larroque
Martes 24 de marzo.
Cancha Juvenil del Norte.
Sub 17 10.30hs Juvenil del Norte – Atlético Sur
2011 12hs Juvenil del Norte – Atlético Sur
2013 13.30hs Juvenil del Norte – Atlético Sur
Cancha Camioneros.
2011 11.30hs Camioneros – La Vencedora
2013 13hs Camioneros – La Vencedora
Cancha La Ribera.
Sub 17 10hs Gimnasia – Unión del Suburbio
2011 11.30hs Gimnasia – Unión del Suburbio
2013 13hs Gimnasia – Unión del Suburbio
2015 14.15hs Gimnasia – Unión del Suburbio
Cancha Cerro Porteño.
2011 11hs Cerro Porteño – Black River
2015 12.30hs Cerro Porteño – Black River
Cancha Polideportivo Ceibas.
Sub 17 11hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur
2011 12.30hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur
2013 14hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur
2015 15.15hs Defensores de Ceibas – Defensores del Sur