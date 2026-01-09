A partir del 12 de enero se pondrá en marcha la estrategia de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), en el marco del Calendario Nacional de Vacunación impulsado por el Ministerio de Salud de la Nación. La inmunización está destinada a personas gestantes que transiten entre las semanas 32.0 y 36.6 de embarazo.

El VSR constituye la principal causa de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia, en especial en bebés menores de un año. La enfermedad puede presentarse con síntomas leves, aunque también derivar en cuadros graves como bronquiolitis o neumonía, situaciones que en numerosos casos requieren internación y atención médica especializada.

La vacunación durante el embarazo permite la transferencia de anticuerpos al feto a través de la placenta. De esta manera, el recién nacido recibe una protección pasiva durante los primeros seis meses de vida, etapa en la que el riesgo de complicaciones asociadas al VSR resulta más alto. La aplicación en este período del embarazo favorece una mayor concentración de defensas al momento del nacimiento.

La vacuna contra el VSR corresponde a una formulación de subunidades proteicas recombinantes y fue incorporada al Calendario Nacional de Vacunación en 2024. Se administra en una única dosis y no requiere refuerzos. De acuerdo con información sanitaria oficial, se trata de una herramienta segura y eficaz para la prevención de las formas graves de la enfermedad.

Desde una perspectiva sanitaria, la prevención del VSR contribuye a disminuir la demanda de camas pediátricas y de terapia intensiva, además de reducir la presión sobre guardias y servicios ambulatorios durante los meses de mayor circulación viral. Esto impacta de manera directa en el funcionamiento del sistema de salud y en la dinámica de las familias.

Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación se aplican de manera gratuita en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro Integrador Comunitario (CIC) y otros nodos sanitarios de la ciudad, con el fin de garantizar el acceso en distintos puntos del ejido urbano.

En ese marco, el Gobierno de Gualeguaychú recuerda que las personas gestantes pueden acercarse a los centros de salud para recibir información y acceder a la vacunación, como parte de las acciones preventivas orientadas a la salud materno-infantil.