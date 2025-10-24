La veda electoral comienza 48 horas antes del inicio de la votación y finaliza tres horas después de su cierre. Por este motivo, comenzará a regir a las 8 de este viernes 24 de octubre y concluirá a las 21 del domingo.

Durante este período están prohibidos los actos de campaña, las reuniones partidarias, la publicación de encuestas, sondeos y la publicidad proselitista. Tampoco se pueden entregar boletas o exhibir banderas o símbolos.

Para el caso de la venta de bebidas alcohólicas, se permite la venta hasta las 20 del día sábado y se reanuda a las 21 del domingo, es decir, tres horas después de finalizados los comicios.

Estas disposición están reguladas por el Artículo 71 de la Código Nacional Electoral.