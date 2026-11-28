Luego de un viernes caluroso, se aguarda por un fin de semana con mayores temperaturas. En Gualeguaychú se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. Durante el sábado el cielo estará algo nublado, pero sin lluvias.

Así estará el tiempo este viernes

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 33 grados. En la capital y alrededores se anuncia una jornada con cielo mayormente despejado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 17 grados y una máxima de 33 grados. Allí también se prevé un día agradable, sin nubes.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, por último, se espera una mínima de 17 grados y una máxima de 32 grados. En estas localidades se pronostica un sábado con cielo algo nublado, pero sin lluvias.