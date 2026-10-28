El nuevo juicio a Néstor Pavón por el femicidio de Micaela García comenzará este jueves 29 de octubre, a las 9 horas, en los Tribunales de Gualeguay. El debate se extenderá durante siete jornadas y tendrá como objetivo determinar la responsabilidad penal del acusado en el crimen de la joven, ocurrido en abril de 2017.

Las audiencias se realizarán el jueves 29 y viernes 30 de octubre, y continuarán los días 2, 3, 6, 10 y 11 de noviembre. El proceso corresponde al Legajo Nº 142/17, caratulado "Pavón, Néstor Roberto s/Abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con homicidio calificado por alevosía, criminis causa y femicidio".

El tribunal estará presidido por Santiago Brugo, vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, e integrado además por Maximiliano Otto Larrocca Ress, de Concordia, y Nicolás José Gazali, de Concepción del Uruguay. Las audiencias se desarrollarán en la Sala Nº 1.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal Maite Burruchaga. Por su parte, los abogados José Rodolfo Iparraguirre y Marcelo Boeykens ejercerán la representación de la querella, en nombre de los padres de Micaela, Andrea Lescano y Néstor García.

La defensa de Pavón estará a cargo de los abogados Edwin Henrry Valenzuela Rojas y Ramón Elías Salto. Durante el debate se analizarán las pruebas y los testimonios vinculados con la acusación formulada contra el imputado.

El nuevo proceso se desarrolla después de distintas instancias judiciales relacionadas con la responsabilidad de Pavón en el femicidio. El padre de Micaela había reclamado que el acusado "cumpla la pena que le corresponde", en referencia a la expectativa de la familia ante esta nueva instancia.

El juicio será transmitido en vivo por YouTube

Por disposición del tribunal, las audiencias serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. La decisión respondió a un pedido de la querella, que contó con el consentimiento del Ministerio Público Fiscal.

Los magistrados fundamentaron la medida en el principio de publicidad del debate, contemplado en los artículos 418 y 419 del Código Procesal Penal. No obstante, establecieron que los testigos y peritos no podrán seguir las audiencias por internet ni por otros medios de comunicación antes de prestar declaración.

También se permitirá el ingreso de periodistas a la sala, sujeto a su capacidad. Los camarógrafos y fotógrafos podrán registrar imágenes antes del inicio de cada audiencia. Asimismo, el tribunal podrá restringir la exhibición de pruebas sensibles o disponer el desalojo de la sala cuando considere necesario proteger a las personas involucradas.

Una nueva instancia judicial

El debate se realizará luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara revisar la responsabilidad de Pavón, quien fue condenado en 2017 a cinco años de prisión por encubrimiento, pena que ya cumplió. Ahora enfrentará una acusación por su presunta participación directa en el abuso sexual y femicidio.

Néstor García sostuvo: "Nosotros estamos convencidos de que Néstor Pavón no solo encubrió, sino que fue partícipe de la violación y el femicidio de Mica". También aclaró que esa hipótesis deberá demostrarse durante el proceso judicial.

La familia espera que esta instancia permita esclarecer la participación del acusado. El nuevo tribunal deberá valorar las pruebas presentadas por las partes y determinar su eventual responsabilidad penal, respetando las garantías del debido proceso.