A diferencia de la edición pasada, este año el certamen se realizará dentro de los Galpones del Puerto debido a los anuncios de lluvia previstos para el fin de semana. Contará con dos escenarios: uno destinado a música y otro a danza, y la entrada será libre y gratuita.

En escena habrá más de 500 artistas provenientes de distintos puntos del país que se presentarán con el objetivo de representar a la sede Gualeguaychú en el histórico escenario del Festival Nacional del Folklore de Cosquín, en enero de 2026.

Durante ambas jornadas, el puerto será el punto de encuentro para vecinos y visitantes. Habrá espacios con emprendedores locales, propuestas gastronómicas y actividades para niños.

El jurado de danza estará integrado por Yanina Mariel Figueroa, Mauro Jesús Gorosito y Dante Nazareno Calfulef, mientras que el jurado de música estará compuesto por Raúl Mario Silva, María Casiana Torres y Martín Castro.

Las rondas clasificatorias se desarrollarán el día domingo, momento en el que se conocerá a los ganadores que representarán a Gualeguaychú en Cosquín 2026.

El cierre del domingo estará a cargo de Ceibales de Salta, trío de destacada trayectoria en la música folklórica, integrado por Matías Chávez Díaz (bombo), Adrián Aníbal Fleita (guitarra) y Hernán “Chiquitín” Miranda (guitarra y quena). Formados en Salta Capital en 2013, los Ceibales de Salta han recorrido escenarios de todo el país, llevando adelante un repertorio de raíz tradicional con identidad propia. Entre sus integrantes se destaca Matías “Zurdo” Chávez Díaz, ganador del Pre Cosquín Nacional y revelación Cosquín 1999; Adrián Fleita, músico y poeta hijo del recordado Pedro Servando Fleita; y Hernán Miranda, heredero de una familia de gran trayectoria en el folklore salteño.