La Dirección de Desarrollo Social , junto con la Dirección de Prevención y Control de Adicciones de Entre Ríos, llevará adelante una nueva edición de la Formación de Preventores en Adicciones, en el marco del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA).

La capacitación se desarrollará durante cuatro encuentros presenciales, previstos para los jueves 17 de septiembre y 1, 15 y 22 de octubre, de 14.30 a 17 horas, en la Caja Municipal de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Gualeguaychú, ubicada en la calle Mitre 34.

Durante las jornadas se brindarán herramientas vinculadas con la prevención, el acompañamiento y el abordaje comunitario de los consumos problemáticos. La propuesta está destinada a personas interesadas en adquirir recursos para desempeñarse como referentes de cuidado y orientación en los diferentes ámbitos de la comunidad.

La formación forma parte de las acciones impulsadas por el PPAA para abordar los consumos problemáticos desde una perspectiva integral, con eje en la prevención, la detección temprana y la construcción de redes que permitan orientar y acompañar a quienes atraviesan situaciones vinculadas al consumo.

Esta será la segunda edición de la Formación de Preventores en Adicciones que se realice en Gualeguaychú. En la primera instancia participaron más de 60 personas, lo que permitió ampliar la red de referentes comunitarios capacitados para intervenir desde la prevención y el acompañamiento.

A partir de esa experiencia, la nueva convocatoria busca incorporar a más personas que puedan aplicar las herramientas adquiridas en sus ámbitos de pertenencia y favorecer la articulación con los dispositivos de prevención y asistencia disponibles en la ciudad.

Las inscripciones se encuentran abiertas y pueden realizarse de manera online a través del formulario: https://forms.gle/6kUfbQTF7pfspviR7