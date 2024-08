La causa que investiga la presunta comisión del delito de violencia de género por parte del ex presidente Alberto Ángel Fernández contra su ex pareja Fabiola Yañez, tendrá esta semana que comienza una instancia clave el próximo jueves con la declaración testimonial de María Cantero, secretaria del Primer Mandatario y quien recibió en su teléfono celular los mensajes y las fotos que demostrarían los golpes y las intimidaciones.



Después de la declaración de Yañez ante el fiscal González, junto a la encargada de Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), Malena Derdoy, y la titular de la Unidad Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozetta, y tras la imputación del Ministerio Público contra Fernández por el supuesto delito de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama por nueve hechos, la declaración de Cantero podría ser clave para el futuro judicial del ex presidente.

A pesar de un vínculo de muchos años con el ex presidente, Cantero era confidente de Fabiola. La ex primera dama acudía a ella para tener diálogo con su pareja, que no la recibía en su oficina de la Casa Rosada, y le mandaba mensajes en los que relataba escenas de violencia o fotos de las consecuencias de los golpes. Complicada en la causa de los seguros, Cantero está citada como testigo en la causa de violencia de género y tiene la obligación de decir la verdad.

Cantero declarará cerca del mediodía. Antes, a las 10.30, está citada también como testigo la periodista Alicia Barrios, mencionada por Yañez en su declaración testimonial. “Es una excelente mujer, que sabía lo que yo estaba viviendo, muy cercana al Papa Francisco y ella dijo que a Olivos entraban periodistas, y salían primeras damas, para volver a ser periodistas fuera de Olivos, en una nota periodística, es decir que es claro que se sabía lo que yo padecía y muy pocos se animaban a hablar”, declaró la ex pareja de Alberto Fernández.





Los chats entre Yañez y Cantero que complican a Fernández



“A Fabiola la conozco, es una mujer muy inteligente, se la ha ninguneado mucho. Lo que noté cuando fui a Olivos, que fue una reunión muy larga durante toda la tarde, primero es que ella tenía una inteligencia muy superior. Pero a veces hay que reconocer que la inteligencia mental no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Ella ha pasado momentos terribles, muy duros, que son comunes -en general- a las mujeres que se enamoran, que aman demasiado”, relató Barrios en diálogo con LN+. Sobre los supuestos maltratos que sufría Yañez, aclaró que nunca vio violencia: “No hacía falta porque se notaba. Te das cuenta en el destrato”.



Para el 26 de agosto próximo a las 10 está previsto que declare Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández. Su testimonio también se aguarda con expectativa porque es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Se cree que si hubo alguien que vio lo que pasaba era Rodríguez. Es que además el hombre era el único que tenía acceso total al primer piso del chalet principal de Olivos, donde residía la pareja. Además, controlaba a todo el personal: de mozos a médicos, de limpieza a seguridad.

Además, se envió un exhorto a Madrid para tomarle declaración a la madre de Yañez, Miriam Verdugo. El fiscal fijará en los primeros días de la semana próxima la fecha de las otras dos declaraciones pendientes: Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial; y Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos.

“Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió Yañez en la primera presentación. Al declarar por Zoom, Fabiola agregó que el médico no le preguntaba cómo habían sucedido los hechos. “No quería saber”, deslizó.



Pacchi habría sido abordada por Alberto Fernández para tener relaciones sexuales y, cuando Fabiola se lo recriminó a su pareja, Fernández la habría zamarreado y tomado del cuello. La entonces amiga de la primera dama -de la que luego se distanció- habría sido testigo.

También pidió informes a la secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei: quiere detalles de todos los viajes realizados por Fabiola Yañez a Misiones en 2021, ya que la ex primera dama dijo que viajó a esa provincia luego de haber sido golpeada por el ex presidente.

Por lo pronto, el juez Julián Ercolini ordenó conocer las llamadas entrantes y salientes que se realizaron el ex presidente Alberto Fernández y la ex primera dama Fabiola Yañez, desde el inicio del 2016 hasta fines del año pasado. El magistrado además rechazó hacer una inspección judicial a la quinta de Olivos.



Fuente: Infobae