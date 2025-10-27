El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que este lunes 27 de octubre comienza con buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos, aunque se prevé un aumento de la nubosidad a la tarde noche.

La semana tendrá un descenso de las temperaturas en el comienzo. Incluso, no se descartan eventuales lluvias aisladas este martes de madrugada y de mañana en algunas zonas de la provincia.

Para el resto de la semana la nubosidad será variable. Recién se pronostican un suave ascenso de las temperaturas a partir del viernes y fin de semana próximo. El resto de los días serán más primaverales.

Tiempo en Entre Ríos: lunes 27 de octubre

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 19 grados. Se prevé un cielo entre mayormente nublado y nublado. Prevén elevada nubosidad para este martes, sin precipitaciones.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 11 grados y la máxima alcanzará los 20 grados. El día comienza soleado, con cielo parcialmente nublado y finalizará mayormente nublado. Anuncian lluvias aisladas este martes de madrugada y mañana.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 11 grados y una máxima de 24 grados. Allí también se prevé un día parcialmente nublado de mañana y mayormente nublado de tarde y noche. Las lluvias aisladas llegarían posiblemente este martes en las primeras horas.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 12 grados de mínima y 17 grados de máxima, con cielo nublado durante esta jornada. Para este martes también indican elevada nubosidad, con muy baja probabilidad de precipitaciones.