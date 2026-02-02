Gualeguaychú y toda la provincia tienen alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas. Las mismas tienen un efecto leve a moderado en la salud.

Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

En la ciudad, la máxima para este lunes llega a los 36°C. Además, para lo que resta de la semana la máxima será de 35.

Recién el fin de semana bajaría un poquito el calor extremo, para ubicarse en los 30°C.

Recomendaciones por alerta por calor:

Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada. No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas). Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas. Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes. Ingerí frutas y verduras. Reducí la actividad física. Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros. Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: