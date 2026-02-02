ALERTA
Comienza una semana de temperaturas agobiantes: a cuánto llegará la máxima
El SMN emitió un alerta amarillo por temperaturas extremas.
Gualeguaychú y toda la provincia tienen alerta de nivel amarillo por temperaturas extremas. Las mismas tienen un efecto leve a moderado en la salud.
Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.
En la ciudad, la máxima para este lunes llega a los 36°C. Además, para lo que resta de la semana la máxima será de 35.
Recién el fin de semana bajaría un poquito el calor extremo, para ubicarse en los 30°C.
Recomendaciones por alerta por calor:
- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerí frutas y verduras.
- Reducí la actividad física.
- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.
Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
- Solicitar de inmediato asistencia médica.
- Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.