La organización de Carrozas Estudiantiles comenzará a delinear la edición 2026 con una reunión abierta destinada a estudiantes, docentes y familias de los cursos interesados en participar.

El encuentro fue convocado por la Asociación Civil de Carrozas Estudiantiles y se desarrollará el próximo viernes 12 de junio a las 20 en su sede de Andrade y 3 de Febrero.

Durante la reunión, los organizadores presentarán aspectos vinculados al funcionamiento del certamen, el cronograma previsto para los próximos meses, las condiciones de participación y otros detalles relacionados con la nueva edición.

La convocatoria está dirigida a los cursos que proyectan formar parte de Carrozas 2026, uno de los eventos estudiantiles con mayor tradición en la ciudad.

Según se informó, el encuentro marcará el inicio formal de las actividades organizativas de cara a la próxima edición de la fiesta.