La Liga Municipal de Fútbol de Gualeguaychú atraviesa uno de sus momentos más convocantes con el inicio de los cuartos de final de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”. El Estadio Municipal será escenario de dos jornadas que anticipan partidos intensos y de gran nivel competitivo.

Desde la Dirección de Deportes remarcaron el valor del torneo como motor de integración y desarrollo comunitario. “Las disciplinas deportivas cumplen un rol central en la sociedad: promueven valores, fortalecen vínculos y generan oportunidades, especialmente para los más jóvenes. Desde el Gobierno de Gualeguaychú seguimos acompañando y potenciando estos espacios”, señalaron.

Este martes, la programación abrirá a las 20:00 con el cruce entre Central Entrerriano y Sarmiento. Más tarde, a las 22:15, Unión del Suburbio se medirá con San Antonio. La continuidad será el miércoles, también desde las 20:00, cuando La Vencedora enfrente a Juventud Unida, mientras que a las 22:15 cerrarán la jornada Pueblo Nuevo y Defensores del Oeste.

Los encuentros configuran llaves parejas que auguran buen juego, en una instancia decisiva donde cada detalle cuenta. La organización informó que el servicio de cantina estará disponible durante ambas jornadas, en un espacio que busca combinar competencia y encuentro social. En caso de lluvia, los partidos serán suspendidos.

La Copa Gualeguaychú avanza hacia su definición con una propuesta que vuelve a poner al fútbol local en el centro de la escena y refleja el trabajo sostenido de clubes, jugadores y el acompañamiento del Gobierno.