El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- prevé jornadas calurosas para Entre Ríos esta semana. Luego de las lluvias del fin de semana, la inestabilidad se aleja y no habrá nuevas precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico, las temperaturas irán creciendo con el correr de los días y se espera que los picos se den el fin de semana. Para el domingo se esperan 34 grados.

Así estará el tiempo este martes

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 27 grados. Se espera una jornada con cielo parcialmente nublado.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. En la capital y alrededores se espera un día con cielo parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 26 grados. Allí también se prevé un martes parcialmente nublado.