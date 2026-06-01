Este lunes se pone en marcha una nueva edición del Presupuesto Participativo (PP), el programa del Gobierno de Gualeguaychú que promueve la participación ciudadana. Vecinos de las nueve zonas en las que se divide el ejido urbano se reúnen a partir de hoy para debatir, proponer y elegir democráticamente los proyectos que transformarán sus barrios.

Las reuniones zonales constituyen la primera etapa de un proceso donde la comunidad toma la palabra. El objetivo principal de estos encuentros es que los propios habitantes identifiquen las necesidades de su entorno, presenten iniciativas comunitarias y definan prioridades de inversión pública.

Cronograma de reuniones (todas comenzarán a las 20 h):

- Zona 1: lunes 1 de junio en el Club de los Abuelos (Borques y Doello Jurado).

- Zona 2: martes 2 de junio en la Escuela n.º 88 “Los Fundadores” (Asisclo Méndez 1235).

- Zona 3: miércoles 3 de junio en la EET N.º 3 “15 de Noviembre” (Vélez Sársfield 300).

- Zona 4: jueves 4 de junio en la Escuela n.º 117 “María Elena Walsh” (Julio Irazusta y Ángel Nicolás Jordán).

- Zona 5: viernes 5 de junio en Segunda Mamá (Arigós de Elía s/n).

- Zona 6: lunes 8 de junio en el CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300).

- Zona 7: martes 9 de junio en el SUM Pitter (2 de Abril y 21 de Septiembre).

- Zona 8: miércoles 10 de junio en la Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga” (Blvd. Montana 456).

- Zona 9: jueves 11 de junio en la Escuela n.º 107 “San Francisco” (La Rioja y Patico Daneri).

Desde el Gobierno municipal se invita a todas las instituciones intermedias, comisiones vecinales, organizaciones sociales y vecinos particulares a sumarse a las asambleas correspondientes a su zona.