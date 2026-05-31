Tras el lanzamiento oficial, a partir de mañana darán inicio a las asambleas para asesorar a vecinos e instituciones en la presentación de proyectos comunitarios. Este año el programa cuenta con un fondo de 730 millones de pesos.

Durante cada jornada, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Humano, a través del Área de Participación Ciudadana, brindará información detallada sobre las categorías de participación, los requisitos formales, los montos disponibles y las distintas etapas del programa, además de brindar asesoramiento a quienes deseen plasmar sus propuestas.

Las asambleas territoriales están diseñadas como espacios de intercambio y construcción colectiva, donde comisiones vecinales, clubes, instituciones intermedias y vecinos en general pueden coordinar esfuerzos de cara al diseño de las mejoras para sus barrios.

En esta edición 2026, el Presupuesto Participativo contará con una inversión histórica de 730 millones de pesos destinados a proyectos comunitarios. Durante la presentación del programa, el intendente Mauricio Davico destacó el fortalecimiento de la herramienta gracias al compromiso activo de la comunidad y remarcó que son los propios vecinos quienes mejor conocen las necesidades de cada barrio.

Asimismo, se recordó que bajo la vigencia de la Ordenanza n.º 12.992/2025 se incorporaron modificaciones orientadas a agilizar y simplificar el funcionamiento del programa, eliminando la división presupuestaria por zonas y manteniendo únicamente la categoría diferenciada del Presupuesto Participativo Joven. A su vez, se informó que determinados proyectos vinculados a infraestructura básica y viajes estudiantiles no serán financiados a través de este fondo, ya que se canalizan mediante otras líneas específicas de trabajo e inversión pública que ya impulsa el Municipio.

Las reuniones comenzarán a las 20 horas según el siguiente cronograma:

Zona 1: lunes 1 de junio en el Club de los Abuelos (Borques y Doello Jurado).

Zona 2: martes 2 de junio en la Escuela n.º 88 “Los Fundadores” (Asisclo Méndez 1235).

Zona 3: miércoles 3 de junio en la EET N.º 3 “15 de Noviembre” (Vélez Sársfield 300).

Zona 4: jueves 4 de junio en la Escuela n.º 117 “María Elena Walsh” (Julio Irazusta y Ángel Nicolás Jordán)

Zona 5: viernes 5 de junio en Segunda Mamá (Arigós de Elía s/n)

Zona 6: lunes 8 de junio en el CIC Néstor Kirchner (Perigán 2300)

Zona 7: martes 9 de junio en el SUM Pitter (2 de Abril y 21 de Septiembre).

Zona 8: miércoles 10 de junio en la Escuela n.º 8 “Rosendo Fraga” (Blvd. Montana 456).

Zona 9: jueves 11 de junio en la Escuela n.º 107 “San Francisco” (La Rioja y Patico Daneri).