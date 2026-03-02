El buen tiempo acompaña a Gualeguaychú en el inicio de la semana. Este lunes la ciudad amaneció con el cielo completamente despejado y a pleno sol, en una jornada que se presenta agradable.

A las 9 de la mañana, la temperatura marcaba 23 grados, con una sensación térmica en el mismo rango. De acuerdo a las previsiones, la máxima prevista para hoy alcanzará los 30 grados, dando pie a una tarde calurosa, pero sin extremos.

Sin embargo, el panorama comenzará a modificarse a partir de mañana. Para el martes se anticipa una desmejora en las condiciones del tiempo, con probabilidad de lluvias durante la tarde. Estas precipitaciones vendrían acompañadas por un descenso térmico.

El pronóstico indica que la inestabilidad continuará de manera parcial y con características cambiantes a lo largo de los próximos días, por lo que no se descartan nuevas variaciones en el estado del tiempo.