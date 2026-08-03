Luego de un fin de semana mayormente nublado y con lluvias intensas durante el sábado, el tiempo continuará inestable este lunes. Si bien se espera que en el transcurso de la mañana el sol asome por momentos, a partir del mediodía se prevé que el cielo vuelva a opacarse y de paso a algunas lluvias intermitentes desde las 16 horas, aproximadamente.

Las lluvias cesarían al atardecer y darían paso una vez más al tiempo nublado. Hasta el momento, el pronóstico indica que las nubosidades continuarían durante los días martes, miércoles y jueves, pudiendo registrarse precipitaciones en este último.

Sin embargo, se espera que el tiempo componga y el sol asome plenamente para el viernes, de cara a un fin de semana que se anuncia con buen tiempo.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas en el comienzo de la semana no bajarán de los 13 grados y alcanzarán máximas de hasta 20 grados hacia el mediodía de este lunes.