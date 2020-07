Cómo actuar con los niños, niñas y adolescentes en tiempos de Covid 19

¿Cómo actuar con los niños y las niñas?

La mejor forma de proteger y cuidar a los niños/as es a partir de la responsabilidad de los adultos con su propia salud, el manejo de la información pertinente, la seguridad y la sencillez en la transmisión de las normas de higiene y la prevención del contagio.

Es necesario, hablar con calma y transmitir tranquilidad. No es recomendable que se prohíba hablar de la temática. Por el contrario, se recomienda que se hable de la misma cada vez que sea necesario, pero sin exponerlos/as a una saturación de la información. Se recomienda elegir un momento adecuado para hablar con los niños y niñas sobre el coronavirus. Idealmente debería ser un momento del día que no sea muy tarde y donde puedan concentrarse, sin que les afecte el sueño debido a los posibles temores sobre la información proporcionada o la percepción que están teniendo del entorno. Es importante brindar el tiempo necesario para que los niños/as compartan sus propios temores. Una forma de atenuar esos temores es proporcionándoles algún grado de control sobre la situación. Por ejemplo, induciendo ciertas pautas de comportamiento que exige la situación presente como lavarse las manos, no tocarse los ojos con las manos, dormir a la hora adecuada, entre otros.

También es importante hablarles con sinceridad, no ocultar información vital, corregir ideas erróneas, responder a las dudas, temores y manifestaciones conductuales. Se recomienda brindar seguridad y confianza en que la problemática de salud se está abordando adecuadamente y que se solucionará prontamente con una eficaz prevención. Si los niños/as realizan preguntas a las cuales no se puede dar una respuesta por desconocimiento, se deberá buscar información clara y veraz al respecto. Se aconseja nuevamente la utilización de fuentes de informaciones oficiales y confiables. Existen diferentes recursos didácticos especialmente elaborados para explicarles a los niños y las niñas la problemática del coronavirus.

Resulta muy útil la explicación de la información por medio de representaciones gráficas, sean prediseñadas o elaboradas conjuntamente con ellos y ellas. Las actividades lúdicas con los niños y las niñas siempre son excelentes recursos para transmitir ideas, informaciones, comportamientos y acciones, además de que se trata de una actividad placentera, distendida y reforzante de emociones positivas

Los niños y niñas suelen preocuparse más por su familia y sus amigos que por sí mismos. Si escuchan reiteradamente que sus abuelos/as tienen más probabilidades de enfermarse de gravedad, pueden asustarse, por eso se recomienda una adecuada comunicación telefónica con ellos para aliviar el posible temor. No es necesario neutralizar absolutamente todo sentimiento de miedo, ya que es normal sentirse atemorizado en determinados momentos de la vida. Es importante poder reconocer estos sentimientos y darles la atención adecuada, sabiendo que se trata de una situación transitoria, y que en algún momento la vida volverá a la normalidad.

¿Cómo actuar con adolescentes?

Es importante tener en cuenta que los/as adolescentes cuentan con sus propias redes sociales y medios de socialización y comunicación, donde la información divulgada puede ser errónea, por ello, sería ideal aprovechar esta situación para habilitar canales de diálogos más reflexivos y críticos. Quizás sea un buen momento para conectar o reconectar ciertos vínculos con los/as adolescentes que por la propia dinámica de la vida se fueron diluyendo. Si bien se espera una actitud colaborativa con la situación y un compromiso mayor con el cumplimiento de las normativas que se implementen, es posible que también se manifiesten comportamientos de rebeldía, transgresión, malhumor o agresividad.

Hay que tener en cuenta que el sentimiento de omnipotencia e invulnerabilidad frente a las amenazas que son características de los adolescentes puede conducir a resistencias y/o transgresiones de las normativas de asilamiento y confinamiento en el hogar. Estas manifestaciones no sólo hay que comprenderlas como características típicas de la edad, sino además en el contexto del cambio en las condiciones de habituación y socialización, y las consecuentes restricciones que se les impongan. Frente a estas eventuales manifestaciones es importante apuntar a la necesaria responsabilidad con la propia salud, la de su familia y la de sus amigos/as y compañeros/as, la adecuada comprensión de la problemática social, la negociación de actividades en la situación presente y futura, y el establecimiento de ciertos acuerdos sobre las tareas, los roles, los tiempos, las actividades, entre otros. Siempre será importante respetar los tiempos de cada cual, más allá de las actividades o labores que se planteen colectivamente.