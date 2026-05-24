El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia violeta para los 17 departamentos de la provincia debido a la previsión de bancos de niebla y neblina persistentes. El fenómeno provocará una reducción de visibilidad significativa y afectará principalmente las horas de la madrugada y la mañana de este lunes feriado y el martes 26 de mayo.

En Gualeguaychú, el pronóstico del SMN indica que las condiciones meteorológicas requerirán máxima precaución durante las primeras horas de la jornada patria. Se espera una mañana fresca, con una temperatura mínima que rondará los 8°C y una visibilidad notablemente reducida.

Sin embargo, el organismo oficial trae alivio para el resto del día, ya que descartó por completo la probabilidad de lluvias durante toda la jornada. Hacia la tarde, a medida que la niebla se disipe, el termómetro ascenderá hasta alcanzar una máxima de 18°C. De esta manera, el tiempo acompañará de forma agradable el desarrollo de los desfiles tradicionales, los espectáculos musicales en vivo y los bailes multitudinarios programados en la pasarela del "José Luis Gestro".

Debido a la densidad de la niebla matutina en los accesos y calles de la ciudad, desde Defensa Civil provincial recordaron las pautas esenciales para los vecinos que se acerquen al predio: evitar circular si la visibilidad es muy baja, mantener una distancia prudencial entre vehículos, no realizar sobrepasos y utilizar estrictamente las luces bajas y las antiniebla.