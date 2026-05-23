Los celulares se convirtieron en uno de los dispositivos más importantes en la vida cotidiana. Se utilizan para trabajar, estudiar, comunicarse y entretenerse, por lo que elegir el modelo adecuado es una decisión que cada vez más personas analizan con atención.

En Argentina, donde los precios de la tecnología pueden variar con frecuencia, muchos consumidores aprovechan eventos de descuentos y promociones especiales para renovar su equipo o acceder a un smartphone con mejores prestaciones.

Durante estos eventos comerciales, tiendas como Coppel suelen ofrecer beneficios adicionales que facilitan la compra, desde financiación hasta rebajas temporales en distintos modelos.

Por qué conviene esperar eventos de descuentos

Las fechas promocionales son una de las mejores oportunidades para comprar tecnología a precios más accesibles. En estos eventos es común encontrar:

● Descuentos directos en modelos seleccionados

● Cuotas sin interés o financiación extendida

● Promociones combinadas con accesorios

● Beneficios exclusivos según el medio de pago Esto permite acceder a celulares con mejores especificaciones sin que el presupuesto se dispare. Además, muchas veces se incluyen equipos de diferentes gamas, desde modelos básicos hasta smartphones más avanzados.

Qué celulares suelen entrar en promoción

Durante los eventos comerciales es habitual encontrar ofertas en distintas categorías de dispositivos.

Gama de entrada

Son equipos pensados para un uso simple y funcional. Generalmente ofrecen:

● Procesadores básicos

● 4 GB de RAM

● Almacenamiento de 64 GB

● Batería suficiente para el uso diario Son ideales para quienes utilizan el celular principalmente para redes sociales, mensajería y navegación.

Gama media

Es una de las categorías más buscadas, ya que ofrece un buen equilibrio entre precio y rendimiento. Estos modelos suelen incluir:

● Procesadores más potentes

● Entre 6 GB y 8 GB de RAM

● Mejor calidad de cámara

● Pantallas de mayor tamaño y resolución

Durante eventos promocionales, estos celulares suelen tener rebajas interesantes.

Gama alta

Los smartphones más avanzados también pueden aparecer con descuentos especiales en ciertas campañas. Entre sus características principales se destacan:

● Procesadores de última generación

● Cámaras con tecnología avanzada

● Pantallas de alta resolución

● Funciones de inteligencia artificial

Aunque siguen siendo equipos más costosos, los eventos comerciales permiten conseguirlos con precios más competitivos.

Qué mirar antes de comprar un celular en oferta

Aprovechar un descuento no significa elegir el primer modelo disponible. Antes de decidir, conviene analizar algunos aspectos importantes.

Procesador y memoria RAM

El rendimiento del celular depende en gran parte del procesador y la memoria RAM. Para tener una referencia general:

● 4 GB de RAM: uso básico

● 6 GB a 8 GB: multitarea y uso intermedio

● 8 GB o más: gaming o aplicaciones exigentes Elegir un buen equilibrio entre estos componentes ayuda a que el equipo se mantenga fluido durante más tiempo.

Capacidad de almacenamiento

Las aplicaciones, fotos y videos ocupan cada vez más espacio. Por eso se recomienda elegir:

● 64 GB como mínimo

● 128 GB para un uso más intensivo Algunos modelos también permiten expandir el almacenamiento mediante tarjetas microSD.

Autonomía de la batería

La batería es otro factor clave para el uso diario. En general:

● 4000 mAh ofrece una autonomía estándar

● 5000 mAh o más permite mayor duración

Muchos equipos actuales también incluyen carga rápida, lo que facilita recuperar energía en menos tiempo.

Ventajas de comprar en eventos especiales

Los eventos de promociones no solo implican descuentos en el precio final. También pueden ofrecer otras ventajas como:

● mayor disponibilidad de modelos

● planes de financiación más accesibles

● promociones exclusivas por tiempo limitado En tiendas como Coppel, estos eventos suelen incluir diferentes opciones de celulares para adaptarse a distintos perfiles de usuario y presupuestos.

Cómo elegir el celular adecuado

Antes de aprovechar una promoción, lo ideal es tener claro qué tipo de uso se le va a dar al dispositivo. Algunas preguntas que pueden ayudar son:

● ¿Se usará principalmente para redes sociales?

● ¿Se necesita una buena cámara?

● ¿Será una herramienta de trabajo?

● ¿Se utilizarán juegos o aplicaciones exigentes?

Responder estas preguntas permite elegir un equipo que realmente se adapte a las necesidades del usuario.

Planificar la compra para aprovechar mejor el presupuesto

Comprar un celular en eventos promocionales puede ser una buena estrategia para optimizar el gasto.

Comparar modelos, revisar especificaciones y aprovechar promociones disponibles permite encontrar un smartphone que combine buen rendimiento, precio conveniente y mayor duración en el tiempo.

De esta manera, el celular no solo cubre las necesidades actuales, sino que también puede mantenerse funcional durante varios años.