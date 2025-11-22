El pronóstico anticipa un sábado con buenas condiciones climáticas en Gualeguaychú y la región, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas templadas. Para este sábado se prevé una mínima de 10 grados y una máxima de 22, con una mañana mayormente nublada y algunas nubes durante la tarde.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el buen tiempo se mantendrá también el domingo, con cielo despejado y escasa nubosidad. Las mínimas oscilarán entre los 12 y 14 grados, mientras que las máximas podrían llegar hasta los 26 o 28 grados.

En el resto de la provincia, se esperan condiciones similares, con jornadas agradables y temperaturas que rondarán los 23 y 24 grados, según la zona.