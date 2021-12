El oriundo de La Paz, con su familia radicada en Concordia hace varios años, comentó que pasa 11 días en Gualeguaychú y 3 en su casa con su pareja y sus hijas. “Yo trato de no involucrarlas en mi trabajo y en lo que afrontamos día a día, creo que es lo que hacemos la mayoría”, contó.

Acerca de nuestra ciudad, Hormachea opinó que “Gualeguaychú es mucho más tranquila que otras ciudades grandes como Paraná y Concordia, incluso que Concepción del Uruguay que es más chica, no tiene el nivel de delincuencia violenta que tienen esas ciudades”, argumentó, y postuló que “la sociedad de Gualeguaychú es muy crítica en la seguridad y está perfecto, porque hace que no se naturalice el delito, en otros lados el robo de una bicicleta es insignificante y acá no lo es”, ejemplificó.

Embed

Con respecto a la supuesta permanencia efímera de los ladrones en las cárceles, fenómeno catalogado como “puerta giratoria”, planteó que “creo que los jueces siguen el código de procedimiento, y muchas veces esas garantías están establecidas, hay que cuestionar la legislación”, indicó y sumó que “es muy difícil explicarles a los vecinos, uno tiene que decirles todo esto porque tienen la sensación de la puerta giratoria”.

La formación de los policías y los recursos para combatir el crimen

Según aseguró Hormachea, la Policía de Entre Ríos está calificada como una de las mejores del país. “La escuela de suboficiales, de dónde salen los agentes que es el rango más bajo, tiene un año de preparación. Y la escuela de oficiales tiene 3 años de formación más otro año más para obtener la licenciatura en seguridad”, detalló, y manifestó que “en lo teórico salen con una base sólida, y luego con la práctica en la calle van a ir adquiriendo la experiencia y están obligados a realizar distintos cursos.

A su vez, añadió que “muchos entran por ser una salida laboral y con el transcurso del tiempo se van enamorando de la profesión y de servir a la comunidad”.

573 son los policías en el Departamento Gualeguaychú

Sobre la modernización de la fuerza, el jefe afirmó que “si bien nos vamos dotando de tecnología siempre vamos un paso atrás, esto es indudable. Pero por ejemplo antes teníamos que mandar a analizar celulares a otras ciudades, y ahora contamos con un equipo informático para desbloquear y analizar toda la información”, destacó.

Asimismo, adelantó que “Gualeguaychú va a tener una antena en el acceso de la ciudad para tener una conexión con todo lo que es el servicio del 911, como lectores de patentes; y también vamos a tener reconocimiento facial, todo eso está licitado y en el transcurso del año que viene ya debería estar en la ciudad”, informó.

Poner la vida en juego

Consultado acerca si se ha enfrentado a delincuentes armados, Hormachea reveló que “si, en muchas oportunidades”, y que “lo primero que pienso es cómo controlar la situación para que no se produzca ningún disparo, trato de buscar la forma de contener al agresor y dialogar, aunque muchas veces no se da y primero se da la acción”.

Contó que la primera vez que atravesó una situación así “sentí dolor porque me pegaron un tiro, la bala me rozó el hombro. Tenía 4 años de servicio y fue muy difícil, cada situación es sumamente especial”, describió.

Y ante la pregunta de si alguna vez mató a algún delincuente, respondió que “no, en Paraná sobre todo he estado en enfrentamientos pero por suerte no tuve que lamentar quitarle la vida a nadie”.

La primera vez (en un enfrentamiento armado) sentí dolor porque me pegaron un tiro

“Hay circunstancias que cuesta asimilarlas pero hace mucho tiempo que la policía tiene incorporado un grupo de psicólogos para estos procesos”, destacó acerca del momento posterior a este tipo de hechos.

El pedido de refuerzos para la temporada

Sobre el trabajo de cara al verano, Hormachea explicó que “cada Departamental informa los eventos masivo que tiene en la temporada, y a partir de ahí la Jefatura de Provincia va diagramando a dónde y cuánta gente va a disponer para reforzar los operativos de cada localidad, pero la necesidad de recursos humanos se da a lo largo y a lo ancho de la provincia”, reconoció.

Comentó que los refuerzos “generalmente vienen de los institutos de formación, los oficiales egresados que todavía no tienen un destino fijo la mayoría vienen a Gualeguaychú y a Colón”.

Finalmente, con respecto al recurso humano actual y al pedido pensando en el verano, detalló que “hoy el departamento cuenta con 573 policías, y pedimos 150 de refuerzo para llevar un servicio de seguridad acorde”, y marcó que “no irán a hacer tales por la necesidad de toda la provincia, pero el compromiso del jefe de la provincia está, le dio la tranquilidad al intendente Piaggio que en los eventos masivos principalmente va a haber un refuerzo que ya está preparado para eso, más allá de los que vienen todos los años para la temporada completa”, concluyó.