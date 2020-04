Cómo es el Operativo Regreso a Casa que implementó el Municipio

En ese sentido la Municipalidad de Gualeguaychú para acompañar y asistir a la ciudadanía habilitó dos líneas de celular para que se comuniquen, tanto las personas que busquen a ciudadanos de Gualeguaychú que estén en otra ciudad, como para también aquellos que pudieran volver sus propios medios, con el objetivo de ser guiados en los cuidados que deben tener para cuando regresen a la ciudad. Las líneas a las que deben comunicarse con: (03446) 15327457 o (03446) 15628794.

La viceintendenta Lorena Arrozogaray expresó que “el equipo municipal está trabajando para dar soluciones y poder colaborar con aquellas personas que no tengan movilidad, para lo cual se avanzará en un mapeo de los vecinos de la ciudad que deben regresar. Esta acción debe ser realizada entendiendo la responsabilidad y el riesgo que implica si no se toman los cuidados pertinentes”, instando a aquellas personas que no puedan regresar por sus propios medios, a que se comuniquen a los números mencionados anteriormente para poder organizar su vuelta a casa.

En la actualidad, Gualeguaychú tiene cuatro casos confirmados de COVID-19 y son pacientes que vinieron de zonas de riesgo declaradas por el Ministerio de Salud de la Nación. Estas personas cumplieron con su internación domiciliaria y estuvieron aislados desde el día que ingresaron en la ciudad llevando al mínimo la posibilidad de contagio.

Desde que comenzó la pandemia y en nuestra ciudad se ha hecho seguimiento de cuarentena a más de 400 personas por nexo epidemiológico. Es por la situación de la pandemia que se busca lograr que el regreso a la ciudad de aquellas personas que se encuentran en distintos puntos del país, se realice con estricto cuidado, respetando las medidas dispuestas y no tener contacto con personas con factor de riesgo.