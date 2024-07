La Selección argentina se enfrentará por los cuartos de final de la Copa América 2024 frente a Ecuador en Houston, una ciudad muy importante del estado de Texas que además es la cuarta más grande de los Estados Unidos con una población de 2.3 millones de personas.

Cabe destacar que Houston es uno de los centros espaciales más importantes de los Estados Unidos: allí se encuentra una importante sede de la NASA y también del Texas Medical Center.

En lo que respecta a los deportes esta ciudad es muy conocida por ser la casa de los Houston Rockets, famosos por haber ganado dos anillos de la NBA en 1994 y 1995, y también por albergar a los Houston Texans (fútbol americano) y Houston Astros (béisbol).

El Toyota Center, escenario de los Houston Rockets de la NBA.

El costo de vida en Houston, Estados Unidos

Houston es una de las ciudades más caras para vivir en los Estados Unidos. En lo que respecta al alojamiento hay hostels que cuestan 20 dólares la noche en un cuarto compartido con 10 camas, mientras los hoteles más económicos de dos estrellas parten de los 48 dólares, como es el caso de Oyo Hotel Houston y Travelodge by Windham Hobby Airport.

Los establecimientos hoteleros de gama media (tres estrellas) parten de los 60 dólares, mientras que los hoteles de alta gama (cinco estrellas) pueden llegar a costar arriba de los 500 dólares como es el caso de Hotel Granduca Houston (U$S 579) y Four Seasons Hotel Houston (U$S 735).

Las 5 mejores atracciones de Houston

Centro Espacial de Houston: El Centro Espacial de Houston es una de las atracciones más famosas. Ofrece exhibiciones interactivas, simulaciones de misiones espaciales y la oportunidad de ver de cerca los cohetes y las cápsulas espaciales.

Museo de Bellas Artes de Houston: este museo es uno de los más grandes en los Estados Unidos y alberga una colección impresionante de arte que abarca más de 6,000 años de historia.

Zoológico de Houston: ubicado en el Hermann Park, el Zoológico de Houston es hogar de más de 6,000 animales de todo el mundo. Es una atracción popular para familias y amantes de los animales.

Distrito de los Museos: el Distrito de los Museos de Houston cuenta con 19 museos, galerías y centros culturales, muchos de los cuales ofrecen entrada gratuita en ciertos días del mes.

Parque Hermann: este parque es una joya en el corazón de la ciudad. Ofrece jardines, lagos, senderos para caminar y correr, y el famoso Miller Outdoor Theatre, donde se pueden disfrutar de actuaciones gratuitas.