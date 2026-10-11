El papa León XIV informó este domingo que deberá someterse a una intervención quirúrgica en los próximos días con el objetivo de extirpar un nódulo pulmonar. La noticia se conoce a menos de un mes del viaje que el líder de la Iglesia Católica tiene previsto realizar a la Argentina.

Un nódulo pulmonar, comúnmente denominado como una mancha en el pulmón, se detecta mediante estudios por imágenes como una mancha blanca sobre el tejido pulmonar normal. Según la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), estas afecciones pueden tener causas benignas, como infecciones o quistes, o malignas, siendo la detección temprana fundamental para definir el tratamiento.

Aunque el Vaticano no brindó detalles técnicos, las prácticas habituales para estos cuadros suelen incluir cirugías mínimamente invasivas. Entre ellas destaca la Cirugía de Toracoscopia Asistida por Video (VATS), que utiliza pequeñas incisiones para insertar una cámara y herramientas. Según el Hospital Italiano, este procedimiento se realiza bajo anestesia general y permite una recuperación más rápida que la toracotomía tradicional, la cual requiere una incisión de 20 a 25 centímetros.

El director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, precisó que el post-operatorio del papa León XIV será de una semana. Cabe destacar que, si bien la literatura médica señala que los pacientes suelen permanecer internados alrededor de diez días tras una resección pulmonar, el equipo médico ha establecido este plazo específico para el pontífice.