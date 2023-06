Acerca del estado del asfalto de la Ruta 20 y de cómo avanza la investigación, el periodista Juan Fernández en diálogo con Ahí Vamos (Ahora Cero Radio) brindó detalles reveladores.

“Puntualmente en lo que es este tramo donde se produce el accidente, allí hay una una demarcación en el medio de la ruta que realmente se ve poco, lo que pasa que estamos hablando de una noche muy cerrada, prácticamente con una neblina casi lloviznas y bueno habrá que ver qué testimonios dan", sostuvo el periodista, que añadió a su vez que "la principal hipótesis es que el auto se cambió de carril”.

Asimismo, contó que “yo estuve hablando con algunos lugareños que viven en la en la zona y me decían que viniendo de basavilbaso hacia Gualeguaychú hay una especie de ”S" que hace la ruta, lo que la conocemos a la hacemos y sabemos dónde está y no nos genera inconveniente, pero en una noche cerrada puede haber sido alguno de los motivos, estamos hablando de las cuatro de la madrugada en una noche muy complicada, con la ruta mojada y demás".

Además, precisó que “la fiscal nos indicó que el auto donde lamentablemente viajaba la jovencita que termina falleciendo invade el carril contrario y ahí se produce el impacto, precisamente en el carril donde iba el Punto”.

Por otra parte, opinó que “seguramente si tendríamos la ruta como debería estar, demarcada realmente, habría muchos menos incidentes”.

Acerca de cómo sigue la investigación, adelantó que “depende mucho de la salud de Bernardo, y de lo que pueda recordar del accidente, si puede salir adelante y manifestarlo”, y aportó que “lo que la justicia entiende es que acá un auto invadió el otro carril, y bueno después se buscará el porqué, los peritajes estaban tratando de terminar esto, estuvo el personal de criminalista y demás”,

Finalmente, cerró asegurando que “hay responsabilidad en la ruta, yo insisto con esto, stendríamos una ruta en condiciones y tendríamos una ruta que esté demarcada realmente lo que son las líneas en la ruta que nos ayuden a ver por dónde vamos sería lo ideal y lo más seguro, porque realmente es un riesgo. La ruta tiene ya grietas que están en todo lo que es el grueso del hormigón, y eso es insolucionable, lo que se necesita en la ruta es hacer una repavimentación en toda su extensión, sino lamentablemente vamos a tener que seguir lamentando víctimas. No podemos estar así y no pedir una solución integral para que la ruta no siga destrozando familias y no sigamos pintando estrellas amarillas… en la zona de pozos ahí hay ya una estrella amarilla pintada, tenemos que hablar que en esa zona también hace no muchos años se produjo la muerte de una familia entera de cinco personas que perdieron la vida ahí en el lugar… bueno voy recordando accidentes pero realmente hay para hacer un libro con la cantidad de vidas destrozadas, y creo que no merecemos estar a la vera de Dios para poder decir ‘bueno vamos a viajar y vamos a volver porque tenemos una ruta segura’… queda claro que la Ruta 20 no lo es”.