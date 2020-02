¿Cómo está hoy el nene al que Susana Giménez le perdió su salamandra en vivo?

“No me acuerdo mucho porque era chico. Yo creí que estaba yendo a mostrar mis animalitos. No tenía dimensión de que era uno de los programas más vistos de la televisión argentina, ni que era tan groso”, agrega quien había estado en el ciclo el año anterior -"fui a llevar unos sapos"- y lo volvieron a convocar para la misma sección, Talentitos. “Cuando la producción se comunicó con nosotros, un tiempo antes justo había agarrado una salamandra, y tenía una tarántula. Así que fuimos”.

Embed

Lo que pasó después se vio más de 200 mil veces. Primero en vivo en ese momento y luego en las miles de reproducciones que tienen los videos que se subieron a YouTube. Guido sacó de su tupper -"lo llevé ahí porque la pecera de mi casa era muy grande"- a Sala, como le decía al animal, y se la mostró a la conductora. “Por qué tiene la boca abierta?”, quiso saber la conductora. “Muerde pero no tiene dientes. No duele”, le aclaró su invitado.

“¿Ah, no duele? A ver...”, siguió Susana e introdujo su dedo en la boca del animal. Rápidamente, agitó su mano y la salamandra se desplazó por el estudio. Mientras la diva se recuperaba del susto, el niño comenzó a llorar al perder de vista a su mascota. Entonces, apareció un integrante de la producción y comenzó la intensa búsqueda entre la escenografía. “¡Agarrásela!”, le pidió la conductora a los gritos, y le habló al niño, quien en medio de un llanto se sumó al pedido: “¡Dale!”.

Desbordada por la situación, Giménez se vio obligada a mandar un corte comercial con el fin de resolver el incidente. “Mañana te compramos cuatro si querés. Pero ahora la vamos a encontrar”, prometió antes de salir del aire.

nene 01.JPG

“Ahí vinieron más Susanos a buscarla y también se sumó mi papá, que la terminó encontrando”, recuerda Guido y aclara que tiempo después de lo sucedido liberó a la salamandra en el patio de su casa en San Martín. “En esa época no le tenía miedo a ningún bicho. La tarántula me caminaba por los brazos, la cabeza. Ahora creo que no lo haría ni loco”, aclara quien actualmente tiene un perro y una gata de mascota.

Desde que encontró el video en YouTube, lo compartió en las redes sociales y la repercusión lo sorprendió. “Me escribieron un montón de mensajes privados preguntándome qué había pasado con la salamandra”, dijo quien tiene tres mil seguidores en Instagram (@guidoscardia) y dos mil en Twitter (@GuidooScardia).

Estudia la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y trabaja en un estudio de cobranzas. “Muchos me preguntaron si estudio abogacía para hacerle juicio a Susana, ¿cómo voy a hacer eso?”, sostiene el joven que es hincha de Boca y quien disfruta de jugar al fútbol con sus amigos. Desde los nueve años que es scout en el Grupo Scout Laureano Baudizzone. “Lo hago hace más de 10 años y es algo que se volvió muy importante en mi vida. Estoy en la rama rover, que es la última, y se basa en la progresión personal, ponerse objetivos en distintas áreas y también en generar proyectos”, cuenta quien realizó junto a sus compañeros un perchero solidario recolectando ropa de donaciones y lo entregaron a personas en situación de calle.

nene 02.JPG

Guido, además, tiene un talento por el que hoy también podría ser invitado a un programa de televisión. Lejos de las salamandras o las tarántulas, a Guido le gusta hacer rap. “Rapeo con mis amigos y he competido en algunas plazas. Todavía no lancé ningún tema, pero compongo, así que en cualquier momento lo hago”, asegura quien también hace freestyle.

Pasaron 14 años del hecho que hasta el día de hoy se repite cuando se recuerdan los bloopers de Susana Giménez, y al joven todavía le llegan mensajes al respecto. “Le escribí a ella por las redes, pero no me contestó”, cuenta Guido, a quien le gustaría tener un reencuentro con la diva máxima y quien se animaría a mostrar su talento en televisión.