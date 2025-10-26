Según los datos del Servicio Meteorológico, Gualeguaychú vivirá un domingo típicamente primaveral, con cielo totalmente despejado y sin probabilidades de lluvia. La temperatura máxima alcanzará los 24 grados, con una sensación térmica cercana a los 29° durante la tarde, y una mínima de 11° al inicio del día.

El viento soplará del sector este a 7 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 15 km/h, mientras que la humedad será baja, lo que aportará una jornada más seca y agradable. Se espera una intensa luminosidad solar y un índice UV muy alto (10.0), por lo que se recomienda el uso de protector solar para quienes pasen tiempo al aire libre.

En horas de la noche, el cielo continuará despejado y las condiciones se mantendrán estables, con temperaturas templadas, ideales para cerrar una jornada cívica con clima plenamente primaveral en la ciudad.