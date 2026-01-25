El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que la provincia seguirá bajo los efectos de una ola de calor extremo, con temperaturas elevadas durante el fin de semana y una semana próxima marcada por registros muy intensos. Para este domingo se prevén valores similares a los del sábado, con máximas que rondarán los 36°C, mientras que el lunes podría ser el día más caluroso, con una máxima estimada en 38°C.

El tiempo en Gualeguaychú

En Gualeguaychú se anuncia una jornada de intenso calor, con una temperatura mínima de 24 grados y una máxima que alcanzará los 35 grados. El cielo se presentará parcialmente nublado durante gran parte del día, sin probabilidad de precipitaciones, en un contexto de condiciones típicas de ola de calor.

Pronóstico para el resto de Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá se espera una mínima de 24 grados y una máxima de 36 grados, con cielo mayormente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, las temperaturas oscilarán entre los 24 y 36 grados, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

Finalmente, en Colón, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy se prevé una mínima de 24 grados y una máxima de 35 grados, con condiciones similares de cielo parcialmente nublado.