Luego de la primera noche del fin de semana largo de Carnaval, las cuatro comparsas que buscan conquistar al público y al jurado en su afán por campeonar, se alistan para vivir otra noche llena de ritmo y esplendor, O'Bahía, Papelitos, Ará Yeví y Marí Marí -en ese orden- saldrán nuevamente a la pasarela del Corsódromo “José Luis Gestro” para deslumbrar a todos.

Sin embargo, el tiempo inestable y las precipitaciones de este domingo mantienen en vilo a locales y a los miles turistas por igual, que esperan poder asistir esta noche al espectáculo. Después de las lluvias que tuvieron lugar en la ciudad en la mañana de hoy, muchos espectadores se preguntan si el mal tiempo volverá a intensificarse en horas de la noche, llevando a la suspensión del evento.

¿Qué dice el pronóstico?

Durante el resto de la jornada el clima se mantendrá inestable durante la tarde, con probabilidad de lluvias débiles y chaparrones tormentosos entre las 13 y las 16, acompañados por un leve descenso de la temperatura y rotación del viento hacia el sector sur.

Sin embargo, las condiciones mejorarán hacia el final del día. Para la noche, en el marco de una nueva jornada del Carnaval del País, se prevé cielo parcialmente nuboso, sin lluvias y temperaturas agradables, cercanas a los 24 grados, con vientos débiles que favorecerán el desarrollo normal de las actividades al aire libre.

¿Qué sucede en caso de lluvia?

En caso de condiciones meteorológicas adversas, está vigente el Protocolo de Contingencias Climáticas. El mismo se encuentra disponible en la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar para acceso de todo el que lo requiera.

Este protocolo establece que “En el supuesto de amenaza de lluvia, el horario tope para decidir la realización o suspensión del espectáculo se establece a las 21 horas del día del Evento”, y que “Una vez iniciado el desfile no se suspenderá por lluvia”.