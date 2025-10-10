Este fin de semana largo que se inicia este viernes tendrá el tiempo muy variable. Habrá dos jornadas con altas temperaturas y luego se esperan lluvias y tormentas en Gualeguaychú y buena parte de Entre Ríos.

Para hoy viernes 10 de octubre en nuestra ciudad, está previsto que esté cálido, con temperaturas que llegarán a los 29°C.

El día se mantendrá soleado, aunque hacia la noche se espera algo de nubosidad. El viento del norte aportará humedad, aumentando la sensación térmica.

El sábado, la temperatura ascenderá aún más, alcanzando los 31°C. Sin embargo, hacia la tarde-noche, el clima comenzará a cambiar, con la posibilidad de tormentas aisladas.

La situación se complicará con la formación de una baja presión (ciclogénesis) que se posicionará sobre Entre Ríos en la madrugada del domingo, por lo que podría haber chaparrones durante toda la jornada.