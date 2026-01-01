El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que este primer día del 2026 se presentará con condiciones algo inestables en Gualeguaychú, en un contexto de altas temperaturas que se mantendrán en toda la provincia de Entre Ríos.

Para la ciudad y la región sur entrerriana, se espera una jornada parcialmente nublada, con probabilidad de tormentas aisladas, que podrían traer algo de alivio térmico hacia la tarde o la noche. En Gualeguaychú, el pronóstico indica una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 32 grados durante el primer día de 2026.

Según el SMN, la probabilidad de tormentas aisladas oscila entre el 10% y el 40%, especialmente en sectores del centro y sur de la provincia, donde se incluye el departamento Gualeguaychú, junto a Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy.

Panorama en el resto de la provincia

En tanto, para Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay, se prevén mínimas de 24 grados y máximas de 34, con cielo algo nublado y posibles tormentas aisladas durante la tarde.

Por su parte, en Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, el pronóstico anuncia 25 grados de mínima y 34 de máxima, con una mañana algo nublada y condiciones de inestabilidad hacia la tarde, también con probables tormentas aisladas.

En líneas generales, el primer día del año estará marcado por el calor en toda Entre Ríos, con la chance de lluvias y tormentas dispersas que podrían generar alivios temporarios en algunas localidades.