El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- finalmente descartó el alerta amarillo por tormentas para Entre Ríos. Si bien se prevén inestabilidades, sobre todo para la tarde noche, se prevé que no sean intensas.

Para este viernes se indican probables lluvias y tormentas aisladas en distintas puntos de la provincia, incluso con mayor presencia de viento sureste para horas de la tarde y la noche. No se aguardan fenómenos intensos.

Esta situación provocará una gradual baja de las temperaturas, tras vivir un jueves con 32 grados. Hacia el fin de semana, incluso, se prevén buenas condiciones del tiempo con térmicas más agradables.

Las estimaciones anticipan que el calor regresaría la semana que viene.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes 17 de octubre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará los 28 grados. La nubosidad irá en aumento y se prevén posibles lluvias y tormentas aisladas, cuya probabilidad es baja. Se espera viento sureste desde la tarde.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 19 grados y una máxima de 27 grados. Hay baja probabilidad de tormentas aisladas durante todo el día.

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 24 grados. Se indican posibles tormentas aisladas de mañana y tarde, mientras que de noche indican chaparrones. El viento será del este.

En Gualeguay y Victoria, por último, pronostican una mínima de 18 grados y una máxima de 25 grados. En estas localidades también se anuncian posibles tormentas aisladas durante el día y chaparrones de noche, con baja probabilidad. El viento también será este.