Este viernes fue el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, el dato fue aportado por el titular de Defensa Civil de la Municipalidad de Gualeguaychú, Cristian Magne, quien es especialista en Gestión de Riesgos, Protección Civil con Enfoque Local, por la Universidad de La Pampa.

“Hoy estamos mucho más tranquilos, el río llegó a los 3,20 metros en la madrugada del jueves, altura que teníamos prevista, y ahora ya se ubica en los 2,75 metros aproximadamente. La ola de crecida ya pasó, no tenemos viento del sudeste y no hay ningún evento climatológico que nos preocupe para estos días”, expresó a Ahora ElDía. Al tiempo que informó que sólo un prestador turístico sufrió las consecuencias de la crecida, Punta Sur. “El complejo fue afectado parcialmente, por lo que este fin de semana no podrá trabajar al cien por ciento. Parque del Sol, por ejemplo, se quedó sin playa, pero no afectó la zona del camping”, indicó.

“La represa Salto Grande está regulando la erogación de agua en función de las crecidas que vienen de Brasil, donde tienen al tope sus represas, lo que generó algunas inundaciones en Misiones y en Corrientes. Como nosotros tenemos a Salto Grande, que absorbe el pico de crecida, aguas abajo es más controlable la situación”, explicó el funcionario.

“Con este tipo de crecidas, que es por los niveles del río Uruguay, a nosotros nos afecta la zona sur de la ciudad, el barrio Munilla, algunas partes de Pueblo Nuevo y, sobre todo, el Camino de la Costa. En la zona norte, más allá del caso de Parque del Sol, que tiene una cota baja, no teneos mayores problemas, porque esa zona se complica cuando llueve en nuestra cuenca, desde Villa Elisa hasta acá, pero eso no ha pasado”, aclaró Magne.

Mapas de Riesgo

Hace dos años, Gualeguaychú se adhirió, a través de una ordenanza votada por el Concejo Deliberante, al Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo (Sinagir). “Esto implica que debamos empezar a trabajar de otra forma, que tiene que ver con la cercanía diaria como modo de trabajo, es intensificar una lógica que ya teníamos”, indicó el titular de Defensa Civil. Y contó que “la gestión de riesgo apunta mucho al trabajo con las vulnerabilidades, ya sean sociales, de salud, por zona geográfica. En función de esos datos recabados se arman los mapas de riesgo y toda esa información se comparte con el Sinagir”.

“Estamos trabando más cerca de los vecinos, haciendo reuniones en Pueblo Nuevo, en el Munilla. Estamos empezando a trabajar los mapas de riesgo vecinales. De hecho, la semana que viene arrancamos con un relevamiento, en conjunto con la Dirección de Salud, en el que vamos a ir casa por casa, en los barrios que puedan llegar a afectarse en algún momento, para saber certeramente cuál es su situación y para evaluar la cantidad de personas que podemos llegar a tener evacuadas según la cota de la creciente”, contó.

Esta información permite preparar una posible evacuación con muchas más herramientas. “Ya sabemos qué cantidad de personas viven en la casa, si hay alguna con discapacidad, si se necesita algún remedio en particular, si necesitamos un móvil adaptado o contar con los Bomberos Voluntarios”, ejemplificó Magne.

Por otro lado, contó que crearon grupos de WhatsApp en todos los barrios que podrían ser afectados en algún momento. “Ellos nos van trasmitiendo cuál es la situación de cada barrio y nosotros les vamos facilitando información oficial, más allá de toda la información que se trasmite por los medios de comunicación más habituales”, dijo, al respecto.

Verano de río crecido

Si bien la situación actual es de tranquilidad y las variables parecen estar bajo control, el panorama para la temporada turística no es tan alentador. “Por los informes que nos pasa el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Nacional del Agua, de acá a marzo, el fenómeno del Niño va a afectar los niveles hídricos del río Uruguay. Porque nuestra zona va a estar sobre los niveles promedio de las lluvias de los últimos años”.

“Desde el Instituto Nacional del Agua nos advierten también que, de Salto Grande para arriba y para abajo los niveles de agua van a estar altos. Te diría que hasta marzo vamos a tener el río Gualeguaychú en un promedio de dos metros. Entonces, ante cada evento climatológico, ante cada lluvia o viento, debemos estar atentos para actuar”, alertó Magne.

“Estos temas ya fueron comunicados en las reuniones que mantuvimos con los prestadores turísticos en el marco del Consejo Mixto de Turismo, quienes irán preparando sus complejos para esta situación. Esperemos que la afectación no sea importante”, finalizó.