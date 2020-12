Cómo evitar que las Fiestas sean un padecimiento para decenas de chiquitos con autismo

Mónica Benavidez es Terapista Ocupacional especializada en Desordenes de Procesamientos Sensoriales, que es la base de la condición del espectro del autismo. Entrevistada por ElDía, contó que los chicos con esta patología tienen una característica muy particular, que es cómo procesan los sentidos, sobre todo el oído. “Tienen hipersensibilidad auditiva, porque el umbral de entrada es bastante más bajo que el del resto de nosotros, debido a un proceso neurobiológico”, explicó, y detalló que “ellos reciben el estímulo auditivo normal, lo tienen que procesar en el sistema nervioso central y al tener un umbral bajo ahí es donde aparece la dificultad”.

-¿Qué les provoca el ruido?

-Es doloroso. Por ejemplo, a una chiquita con espectro autista si le cantan el feliz cumpleaños puede reaccionar tapándose los oídos, porque ese ruido que sería normal para el resto para ellos es doloroso, no lo puede tolerar y la desorganiza mucho.

Ese aturdimiento se traduce en alteración del comportamiento, porque además a ellos les cuesta expresar los sentimientos y ponerlos en palabras, entonces se ponen muy ansiosos, hiperactivos, se irritan y las estereotipias que tienen se pueden exacerbar (caminar para todos lados o aletear, por ejemplo).

-¿Y la pirotecnia?

-Al generar tanto estruendo y ruido los desorganiza mucho en su conducta, se les dispara la ansiedad y sufren una especie de excitación psicomotriz, pueden llorar… no todos los niños reaccionan de la misma forma, cada uno lo hace con sus particularidades sensoriales.

-¿Genera daños posteriores?

-Además de las consecuencias en el momento, pueden a los días subsiguientes también quedar con esas sensaciones que vivieron.

-¿Sólo afecta a niños?

-Lo que ocurre con chicos más grandes es que van conociendo más, a raíz de los tratamientos durante su infancia, las cuestiones que los van desregulando y las pueden controlar, las van manejando mejor.

-¿Cuáles son los tips en las fiestas para las familias con chiquitos con autismo?

-Ambientes calmos, donde los estímulos auditivos sean de bajo nivel. Filtros auditivos, que se colocan a los chicos y se utilizan para amortiguar el ruido, se suelen usar en festejos de cumpleaños y actos escolares. Y por último adaptarse, si la reunión está estresando al chico, lo mejor es que se retiren de ese lugar. Si la gente que está no quiere propiciar un ambiente más tranquilo, ellos no pueden estar expuestos más de una hora y media al ruido porque realmente no la pasan nada bien.

Embed Urdinarrain se suma a la campaña mas luces, menos ruidos! Publicada por TGD Padres TEA Gualeguaychú en Martes, 22 de diciembre de 2020

Más luces, menos ruidos

Así se llama la campaña que lleva adelante la agrupación TGD Padres TEA Gualeguaychú. Acerca de la misma, su referente Carina Leonardi contó a ElDía que “desde hace muchos años llevamos adelante junto a otras ONG, bomberos, el Hospital, veterinarios y protectoras de animales campañas para difundir que no solo personas dentro del espectro del autismo sufren los efectos de la pirotecnia, también los bebes, los adultos mayores que pueden caerse o perderse por el aturdimiento y los ex-combatientes que no quieren revivir los horrores de la guerra que los estruendos traen a sus memorias”.

Es importante tomar conciencia, que mientras algunos se divierten con estruendos muchas personas la pasan realmente muy mal

Otra integrante de la agrupación llamada Ariana, mamá de Ignacio que ya tiene 9 años, contó que cuando su hijo era más chiquito a las 00 tenían que encerrarse en el cuarto o en el baño y taparle los oídos, ya que lloraba y entraba en crisis. “Las 12 no eran un momento de festejo o brindis sino de tratar de contenerlo para que pase lo mejor posible”, aseguró, y mencionó que ahora “ya no lo afectan al sentido de dolerle, pero si lo alteran muchísimo, grita y no está tranquilo”.

“Hay muchas vivencias que no podemos plasmar, pero que sería bueno que ya no haya que pasar por ellas”, añadió Carina.

Por último, la referente de TGD Padres TEA dejó en claro que “no es lo mismo cuando hay estruendos que cuando no los hay. Podemos festejar de muchas maneras, pero hay personas que no pueden elegir no sufrir por la pirotecnia”.

Rige la prohibición de la venta y uso de pirotecnia en la ciudad

La ordenanza 12079/16 prohíbe en el ejido de la Municipalidad de Gualeguaychú: tenencia, detonación, comercialización, transporte, almacenamiento, fabricación, venta minorista y mayorista y uso de pirotecnia.

Se considera “pirotecnia” a los dispositivos que están preparados para producir efectos visibles, audibles o mecánicos en base a compuestos químicos que al ser encendidos por el fuego, fricción, conmoción, percusión o detonador, pueda producir una repentina reproducción de gases capaces de producir los efectos antes dicho. Se incluye dentro de estas los denominados “Globos aerostáticos” o similar que constituyan riesgo potencial de incendio.

La ordenanza en su artículo 6°, instituye como autoridad de aplicación al área de Inspección General, pero a su vez faculta a realizar las actas de infracción ante la detección de un incumplimiento, a todo agente municipal con funciones de inspección, en tal sentido es dable mencionar que incluye a las direcciones y Áreas de: Ambiente, Tránsito, Obras Privadas, Higiene Urbana, Control Comercial, Seguridad e Higiene.

Si ves algún comercio que vende o algún vecino que usa pirotecnia podes hacer la denuncia al 423399.