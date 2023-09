Hace unos meses atrás, Urquiza al Oeste fue protagonista de varias situaciones de inseguridad. Una de las más resonantes fue la del joven maniatado por los maleantes que no se esperaban encontrar a alguien en la casa, pero que no dudaron en usar la violencia.

Luego de que los vecinos del barrio se manifestaran en los medios de comunicación y plantearan los hechos frente al Consejo de Seguridad, la delincuencia se calmó. Sin embargo, según German, el dueño de una casa que fue víctima de la inseguridad este martes, los robos comenzaron a aparecer nuevamente.

El día anterior a que entraran en su casa, mencionó que otro propietario de la zona había sido asaltado. En esta línea, Germán, quien se dedica a la gastronomía, denunció que le llevaron importantes herramientas de trabajo.

“Eran las 8.23 cuando me llega una llamada de Prevención, me dicen que estaba sonando la alarma y al mismo tiempo el vecino que vive enfrente mío comunica el hecho en el grupo de WhatsApp que tenemos”, relató Germán, quien no estaba en su casa al momento del robo.

Según la información que le proveyeron desde el sistema de seguridad, alguien había ingresado porque se habían activado las alarmar internas. En este contexto, el vecino que vive frente a la propiedad asaltada decidió cruzar y ver si efectivamente estaban robando.

“Al principio no ve nada, cuando va cerca de la entrada de mi tranquera identifica movimiento y me avisa. En ese momento les digo a los de Prevención y llaman a la policía. Se acercan y 3 minutos antes de que lleguen deja de sonar la alarma”, informó el damnificado a Ahora ElDía.

Los delincuentes ingresaron por la puerta principal después de haber intentado sin éxito entrar por las ventanas que dan al campo lindero. Como no pudieron, “palanquearon” la puerta principal al mismo tiempo que comenzó a sonar la alarma.

“Lo tienen todo estudiado, saben de cuánto tiempo disponen, saben que tienen entre 10 y 12 minutos para llevarse las cosas. Todo lo que me robaron era de chico y mediano porte: elementos de cocina, set de cuchillos, licuadoras, minipimer, accesorios de cocina. También se llevaron herramientas, maquinaria que uso en mi casa, un equipo de música bluetooth”, manifestó German.

Al respecto, señaló que es la cuarta vez que debe atravesar un hecho de inseguridad y que sospecha que antes de delinquir los implicados hacen cierta “inteligencia” en el barrio. Además, sospecha que quienes irrumpieron en su vivienda podrían ser los mismos que ingresaron las veces anteriores.

“Hace 10 años que estoy viviendo acá, y puedo afirmar casi con certeza que no hubo menos de 100 robos, yo tengo 4 robos, el de enfrente 3, el de más allá tiene 2. En la cuadra tendremos 15 robos entre todos los vecinos”, sentenció indignado.

Es por esto que dado el nivel de inseguridad que atraviesa la zona, la gente del barrio prevé tomar medidas “porque sigue habiendo robos y no hay forma de pararlos”.

Al respecto llaman la atención sobre que a pesar de la cantidad de delitos que han sufrido “no hay una sola persona que haya quedado detenida”. En este sentido, esperan poder hablar nuevamente con el Consejo de Seguridad para recibir una solución definitiva.