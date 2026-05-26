Desde la Municipalidad de Gualeguaychú dieron a conocer el operativo de limpieza que se llevó a cabo en el Parque de la Estación tras la Fiesta del 25 de Mayo, que convocó a unas 50.000 personas en el predio para la celebración del Día de la Patria.

“La Dirección de Higiene Urbana inició los trabajos durante la madrugada del martes, a las 2 de la mañana, con 25 operarios distribuidos en cinco camiones volcadores y dos máquinas recolectoras destinadas al levantamiento de residuos y restos de puestos. Los camiones completaron más de 25 viajes para retirar los restos de madera y la basura acumulada, mientras el camión volquetero ejecutó ocho cargas completas hasta su punto de descarga”, indicaron desde los canales de prensa oficiales.

Y detallaron que “a las 5 de la mañana, el operativo avanzó hacia una segunda fase de limpieza fina y sectorizada dentro del predio, con 20 personas destinadas de forma exclusiva al sector de tribunas y la pasarela”.

Personal de la Dirección de Espacios Verdes se sumó a los trabajos con una doble función: colaborar en la limpieza general y desmontar la decoración alegórica patriótica que estuvo dispuesta en el interior del Parque de la Estación.

Los trabajos se extendieron hasta pasado el mediodía, cuando quedaron en condiciones el predio completo, las dos calzadas de avenida Estrada y los sectores aledaños.